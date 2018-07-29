video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 يوليه 2018 08:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق فى اليونان إلى 91 شخصا على الأقل

الأحد، 29 يوليه 2018 08:41 م
ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق فى اليونان إلى 91 شخصا على الأقل حرائق الغابات فى اليونان
أثينا (أ ف ب)
إضافة تعليق

 ارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق التى اندلعت شرق أثينا الإثنين الماضى، إلى 91 قتيلا على الاقل فى حين بدأت عملية التعرف على هويات الضحايا.

وتوفيت امرأة أربعينية فى المستشفى حيث تلقت العلاج منذ اندلاع الحرائق بينما لا يزال 9 ضحايا فى حالة خطيرة، بحسب وزارة الصحة.

وتوفيت توأمان، وأعلن خلال الليل تحر خاص طلبت منه عائلة التوأمين متابعة القضية أن الفتاتين بين القتلى، وكانت الطفلتان صوفيا وفاسيليكى البالغتان من العمر 9 أعوام فى طريقهما الى شاطئ البحر مع جديهما عندما اندلع حريق فى منتجع ماتى البحرى.

واعتقد والدهما يانيس أنه رآهما فى الصور بين الناجين قبل أن يدرك أنه كان مخطئا. ومذاك، انتشرت صورهما عبر وسائل الإعلام، وقد أثارت وفاتهما حزنا فى جميع أنحاء اليونان.

وعُثر على جثتيهما وهما تعانقان جدّيهما فى حقل عثر فيه على 26 جثة متفحمة صباح الثلاثاء، وقد حوصروا جميعا فى المكان الواقع على حافة منحدر عندما كانوا يحاولون الوصول الى البحر على بعد أمتار قليلة.

وفقدت امرأة ابنها البالغ 11 عاماً وابنتها البالغة 13 عاماً إضافة إلى زوجها البالغ 54 عاماً، فى مأساة أخرى جراء الكارثة، وأعلنت مساء الجمعة أنها تعرفت عليهم عبر وسائل الإعلام.

وأكدت الصحافة وفاة رضيع يبلغ 6 أشهر بسبب مشاكل فى التنفس فى بداية الأسبوع، بعد أن أمضى ساعات يتنشق الدخان والرماد فى المياه وكانت تحمله والدته التى كانت لا تزال تتلقى العلاج السبت.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليونان تبدأ دفن ضحايا حرائق الغابات وسط انتقادات حادة للحكومة

اليونان

اخبار اليونان

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

حرائق اليونان




لا تفوتك
السيسي يعلن بمؤتمر الشباب عن مسابقة لأفضل جامعة ترفع كفاءتها ذاتيا

السيسي يعلن بمؤتمر الشباب عن مسابقة لأفضل جامعة ترفع كفاءتها ذاتيا

"الرقابة الإدارية": 900 مليار جنيه قيمة نزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب

"الرقابة الإدارية": 900 مليار جنيه قيمة نزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب

الرئيس يصارح الشعب بمؤتمر الشباب: "لو تخيرونى بين إنى آكل أو أعالج قوائم الانتظار هختار علاج المرضى".. الهجوم على نظام التأمين الصحى يفقد المواطن الثقة فى عمل لم ينته بعد.. ويشدد: لن ننجح إلا بالأمن

الرئيس يصارح الشعب بمؤتمر الشباب: "لو تخيرونى بين إنى آكل أو أعالج قوائم الانتظار هختار علاج المرضى".. الهجوم على نظام التأمين الصحى يفقد المواطن الثقة فى عمل لم ينته بعد.. ويشدد: لن ننجح إلا بالأمن

صور.. ركاب "قطار أسوان" يروون لـ"اليوم السابع" لحظة خروجه عن القضبان.. المسافرون: فوجئنا باصطدام عنيف والكل حاول ينجو بنفسه.. أهالى القرية سمعوا صراخ ونداءات الاستغاثة واستعانوا بـ"الحمير والكارو" لنقل أمتعتنا

صور.. ركاب "قطار أسوان" يروون لـ"اليوم السابع" لحظة خروجه عن القضبان.. المسافرون: فوجئنا باصطدام عنيف والكل حاول ينجو بنفسه.. أهالى القرية سمعوا صراخ ونداءات الاستغاثة واستعانوا بـ"الحمير والكارو" لنقل أمتعتنا

فيديو.. وثائق تفضح رشاوى قطر وخرقها للقوانين الدولية من أجل مونديال 2022

فيديو.. وثائق تفضح رشاوى قطر وخرقها للقوانين الدولية من أجل مونديال 2022

"بلاها كيكى".. شاهد تحدى الأم وبنتها فى رقص الدبكة بالكعب العالى.. فيديو

"بلاها كيكى".. شاهد تحدى الأم وبنتها فى رقص الدبكة بالكعب العالى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة