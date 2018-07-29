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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات.. ورأس المال يرتفع 6.9 مليار جنيه

الأحد، 29 يوليه 2018 02:57 م
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات.. ورأس المال يرتفع 6.9 مليار جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 6.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 865.341 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول 187 مليون ورقة مالية بقيمة 402 مليون جنيه عبر تنفيذ 15.3 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 88.15% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 5.04%، والعرب على 6.81% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 21.94% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.05%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 4.4 مليون جنيه، 353 ألف جنيه، 43 ألف جنيه، 11.2 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 14 مليون جنيه، 2 مليون جنيه على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 15378 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 2571 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.60% ليغلق عند مستوى 15284 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.04% عند مستوى 742 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 1920 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 476 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 69 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 51 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة.

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