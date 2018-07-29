إصابة 3 من أهالى مصابى حادث بورسعيد أثناء التوجه للاطمئنان على ذويهم

الدقهلية شريف الديب

أصيب ثلاثة من أهالى المصابين بحادث بورسعيد على طريق السلام أثناء التوجه لذويهم.

تلقت شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق السلام بورسعيد بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وسيارات الشرطة، وتبين إصابة ثلاثة من مستقلي السيارة الملاكى، وتبين انهم كانو فى اتجاههم إلى بورسعيد للاطمئنان على ذويهم المصابين بحادث بورسعيد صباح اليوم.

نقل المصابين إلى مستشفي المنزلة، وبالفحص تبين إصابتهم بكدمات وخدوش، وإصابة أخرى بكسر فى اليد اليمنى، ووضعت تحت الملاحظة،

وجاري تحرير محضر بالواقعة