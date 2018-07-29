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الأحد، 29 يوليه 2018 01:37 م
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إصابة 3 أشقاء بطلقات نارية فى مشاجرة على قطعة أرض بالفرافرة

الأحد، 29 يوليه 2018 01:25 م
إصابة 3 أشقاء بطلقات نارية فى مشاجرة على قطعة أرض بالفرافرة مشاجرة-ارشيفية
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أصيب 3 أشقاء بإحدى قرى الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، بطلقات نارية، فى مشاجرة على قطعة أرض زراعية، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.
 
تلقى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادى الجديد إخطارا من إدارة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بالاسلحة النارية لخلاف على قطعة أرض بقرية أبو هريرة بالفرافرة، ما أسفر عن إصابة (عبد الرحيم. م. أ) وشقيقيه حامد وعلى، بطلقات نارية، حيث تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
 
 

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