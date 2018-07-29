إسبانيا تنقذ 123 مهاجرا فى مضيق جبل طارق أثناء محاولتهم الوصول لأوروبا

مدريد (أ ش أ)

أعلنت هيئة الإنقا البحرى فى إسبانيا، اليوم الأحد، إنقاذ 123 مهاجرا كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط قادمين من شمال أفريقيا.

ونقلت شبكة (إيه بى سى نيوز) الإخبارية الأمريكية عن الهيئة قولها إنها أنقذت المهاجرين من على متن 12 قاربا مختلفا تم اعتراضهم من قبل سفينة إنقاذ صباح اليوم فى مضيق جبل طارق.

وكانت هيئة الإنقاذ البحرى أعلنت إنقاذ ما يقرب من ألف مهاجر، يومى الجمعة والسبت الماضيين، أثناء قدومهم من إفريقيا فى محاولة للوصول إلى شواطئ أوروبا.

واستقبلت إسبانيا ما يزيد عن 20 ألف مهاجرا وصولوا إليها بحرا حتى الآن خلال عام 2018.

تجدر الإشارة إلى أن ما يربو على ألف و500 مهاجر لقوا حتفهم خلال هذا العام أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط، ويلجأ المهاجرون إلى هذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر، بمساعدة عصابات الإتجار بالبشر، هربًا من أعمال العنف والفقر فى بلادهم، وغالبا ما يستخدمون قوارب صغيرة ومتهالكة غير صالحة للإبحار فى المياه المفتوحة.