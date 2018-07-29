video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 يوليه 2018 03:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 12 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بالمنيا

الأحد، 29 يوليه 2018 02:51 م
إزالة 12 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بالمنيا إزالة تعديات على الأراضى بالمنيا
المنيا- فريق قسم المحافظات
إضافة تعليق

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 12 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة (ائتمان زراعى) بقرية البرجاية، وذلك من خلال حملة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتى نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل الحفاظ على رقعة الأراضى.

أوضح التقرير الذى تم عرضه على محمد سيد رئيس مركز مدينة المنيا، أن الجهود التى قامت بها الوحدة المحلية بقرية البرجاية، أسفرت عن تحرير 5 محاضر بناء مخالفة لأعمال القانون 119 لسنة 2008، وتحرير 3 محاضر إشغال طريق، وذلك خلال أعمال رصد حالات التعديات والمخالفات التى تتم على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، ومراقبة الانضباط بالشوارع الرئيسية والحفاظ على حرم الطريق العام .

وفيما يخص قطاع الكهرباء، تم صيانة الكشافات على طريق مصر أسوان، والطرق الرئيسية بدماريس والبرجاية وزهرة وصفط اللبن والإسماعيلية .

كما تم رفع المخلفات الموجودة بنقاط التجميع بالبرجاية ودماريس وزهرة وصفط اللبن والإسماعيلية وأبوسويلم، ونقلها للمقالب العمومية.

كما أكد المهندس على غلاب رئيس مركز ومدينة ديرمواس، أو الوحدة المحلية، نفذت حملات تفتيشية على الأسواق، وأسفرت عن تحرير 24 محضر تموينى مخالف، وضبط 98 شيكارة دقيق قبل بيعها فى السوق السوداء، و208 بطاقة تموينية.

وقد جاءت المخالفات مابين إنتاج خبز ناقص الوزن وعدم الإعلان عن الأسعار وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن ، وأضاف أن الحملات تأتى بهدف ضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية ومراقبة المخابز البلدية.

وأكد إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بنى مزار، أن الموحدة المحلية قامت بشن حملة نظافة بداية من مدخل مدينة بنى مزار، حتى قرية الجندية، وتم رفع كافة المخلفات وأكوام القمامة المتراكمة ، باستخدام معدات الوحدة المحلية (حى شمال – حى شرق المدينة ) والتى تمثل بؤرة للتلوث البيئى ومصدراً لانتشار الأمراض.

وأضاف الفحام، إن المركز لا يألوا جهداً فى تقديم كافة الخدمات للمواطنين وتيسير الأمور الحياتية لهم ومحاولة إيجاد آليات لحل كافة المشاكل .

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ايقاف تعديات بالبناء على أرض زراعية ببنى مزار بالمنيا

المنيا

ازالة تعديات

اراضى املاك الدولة

اخبار مصر

ازالة مخلفات

ديرمواس

بنى مزار

اخبار المحافظات

اخبار محافظة المنيا




لا تفوتك
بث مباشر من فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسى

بث مباشر من فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسى

وزير النقل يكلف أشرف رسلان بأعمال رئيس السكك الحديدية

وزير النقل يكلف أشرف رسلان بأعمال رئيس السكك الحديدية

فيديو وصور.. تفاصيل حادث قطار أسوان.. انقلاب 3 عربات وخروج 7 عن القضبان.. وخروج مصابى الحادث من المستشفى بعد تلقى العلاج.. النيابة تحقق فى الواقعة.. والسكة الحديد تسير حركة الوجه القبلى من محطة إدفو

فيديو وصور.. تفاصيل حادث قطار أسوان.. انقلاب 3 عربات وخروج 7 عن القضبان.. وخروج مصابى الحادث من المستشفى بعد تلقى العلاج.. النيابة تحقق فى الواقعة.. والسكة الحديد تسير حركة الوجه القبلى من محطة إدفو

مصر تتربع على عرش دورة الألعاب الأفريقية للشباب 2018 بالجزائر.. "الجمباز والأثقال و السباحة" أيقونة المنافسة والانتصارات.. والألعاب الجماعية تحصد مجموعة ميداليات هامة منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزية

مصر تتربع على عرش دورة الألعاب الأفريقية للشباب 2018 بالجزائر.. "الجمباز والأثقال و السباحة" أيقونة المنافسة والانتصارات.. والألعاب الجماعية تحصد مجموعة ميداليات هامة منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزية

المصرى طمعان فى الصدارة الليلة على حساب نهضة البركان المغربى

المصرى طمعان فى الصدارة الليلة على حساب نهضة البركان المغربى

وصفات طبيعية باللبن والعسل والبطاطس للتخلص من الهالات السوداء

وصفات طبيعية باللبن والعسل والبطاطس للتخلص من الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة