إزالة 12 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بالمنيا

المنيا- فريق قسم المحافظات

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 12 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة (ائتمان زراعى) بقرية البرجاية، وذلك من خلال حملة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتى نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل الحفاظ على رقعة الأراضى.

أوضح التقرير الذى تم عرضه على محمد سيد رئيس مركز مدينة المنيا، أن الجهود التى قامت بها الوحدة المحلية بقرية البرجاية، أسفرت عن تحرير 5 محاضر بناء مخالفة لأعمال القانون 119 لسنة 2008، وتحرير 3 محاضر إشغال طريق، وذلك خلال أعمال رصد حالات التعديات والمخالفات التى تتم على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، ومراقبة الانضباط بالشوارع الرئيسية والحفاظ على حرم الطريق العام .

وفيما يخص قطاع الكهرباء، تم صيانة الكشافات على طريق مصر أسوان، والطرق الرئيسية بدماريس والبرجاية وزهرة وصفط اللبن والإسماعيلية .

كما تم رفع المخلفات الموجودة بنقاط التجميع بالبرجاية ودماريس وزهرة وصفط اللبن والإسماعيلية وأبوسويلم، ونقلها للمقالب العمومية.

كما أكد المهندس على غلاب رئيس مركز ومدينة ديرمواس، أو الوحدة المحلية، نفذت حملات تفتيشية على الأسواق، وأسفرت عن تحرير 24 محضر تموينى مخالف، وضبط 98 شيكارة دقيق قبل بيعها فى السوق السوداء، و208 بطاقة تموينية.

وقد جاءت المخالفات مابين إنتاج خبز ناقص الوزن وعدم الإعلان عن الأسعار وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن ، وأضاف أن الحملات تأتى بهدف ضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية ومراقبة المخابز البلدية.

وأكد إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بنى مزار، أن الموحدة المحلية قامت بشن حملة نظافة بداية من مدخل مدينة بنى مزار، حتى قرية الجندية، وتم رفع كافة المخلفات وأكوام القمامة المتراكمة ، باستخدام معدات الوحدة المحلية (حى شمال – حى شرق المدينة ) والتى تمثل بؤرة للتلوث البيئى ومصدراً لانتشار الأمراض.

وأضاف الفحام، إن المركز لا يألوا جهداً فى تقديم كافة الخدمات للمواطنين وتيسير الأمور الحياتية لهم ومحاولة إيجاد آليات لحل كافة المشاكل .