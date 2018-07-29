video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 يوليه 2018 07:55 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إخلاء سبيل متهم بالتجمهر فى "أحداث المترو" بتدابير احترازية

الأحد، 29 يوليه 2018 06:22 م
إخلاء سبيل متهم بالتجمهر فى "أحداث المترو" بتدابير احترازية محكمة - أرشيفية
كتب أمنية الموجى
إضافة تعليق
قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل فوزى، المتهم بأحداث التجمهر والعنف التى شهدتها بعض محطات مترو الأنفاق مؤخرا، بالتدابير الاحترازية.
 
 
وأسندت النيابة إلى المتهم بالقضية 718 لسنة 2018، ارتكابهم لجرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات.
 
 
 وكان المتهمون قد ألقى القبض عليهم وأحيلوا إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم، وذلك لارتكابهم أعمال التجمهر والعنف داخل محطات مترو الأنفاق ومقاومة السلطات العامة به، وذلك فى أعقاب قرار زيادة قيمة تذاكر المترو لوقف الخسائر وتطوير العمل به.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس متهمة لمدة 15 يوما لاتهامها بالتجمهر فى "أحداث المترو"

تجديد حبس 4 أشخاص لمدة 15 يوما لاتهامهم بالتجمهر فى "أحداث المترو"

تجديد حبس هيثم محمدين المتهم بالتجمهر فى "أحداث المترو" 15 يوما

إخلاء سبيل متهمة بالتجمهر فى "أحداث المترو" بتدابير احترازية

إخلاء سبيل متهم

اخلاء سبيل متهم باحداث المترو

نيابة أمن الدولة تخلي سبيل متهم

أخبار الحوادث

اخبار حوادث مصر

اخبار مصر اليوم

امن الدولة

تدابير احترازية

احداث المترو




لا تفوتك
السيسي يعلن بمؤتمر الشباب عن مسابقة لأفضل جامعة ترفع كفاءتها ذاتيا

السيسي يعلن بمؤتمر الشباب عن مسابقة لأفضل جامعة ترفع كفاءتها ذاتيا

"الرقابة الإدارية": 900 مليار جنيه قيمة نزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب

"الرقابة الإدارية": 900 مليار جنيه قيمة نزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب

الرئيس يصارح الشعب بمؤتمر الشباب: "لو تخيرونى بين إنى آكل أو أعالج قوائم الانتظار هختار علاج المرضى".. الهجوم على نظام التأمين الصحى يفقد المواطن الثقة فى عمل لم ينته بعد.. ويشدد: لن ننجح إلا بالأمن

الرئيس يصارح الشعب بمؤتمر الشباب: "لو تخيرونى بين إنى آكل أو أعالج قوائم الانتظار هختار علاج المرضى".. الهجوم على نظام التأمين الصحى يفقد المواطن الثقة فى عمل لم ينته بعد.. ويشدد: لن ننجح إلا بالأمن

صور.. ركاب "قطار أسوان" يروون لـ"اليوم السابع" لحظة خروجه عن القضبان.. المسافرون: فوجئنا باصطدام عنيف والكل حاول ينجو بنفسه.. أهالى القرية سمعوا صراخ ونداءات الاستغاثة واستعانوا بـ"الحمير والكارو" لنقل أمتعتنا

صور.. ركاب "قطار أسوان" يروون لـ"اليوم السابع" لحظة خروجه عن القضبان.. المسافرون: فوجئنا باصطدام عنيف والكل حاول ينجو بنفسه.. أهالى القرية سمعوا صراخ ونداءات الاستغاثة واستعانوا بـ"الحمير والكارو" لنقل أمتعتنا

فيديو.. وثائق تفضح رشاوى قطر وخرقها للقوانين الدولية من أجل مونديال 2022

فيديو.. وثائق تفضح رشاوى قطر وخرقها للقوانين الدولية من أجل مونديال 2022

"بلاها كيكى".. شاهد تحدى الأم وبنتها فى رقص الدبكة بالكعب العالى.. فيديو

"بلاها كيكى".. شاهد تحدى الأم وبنتها فى رقص الدبكة بالكعب العالى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة