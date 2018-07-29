إحدى المكرمات بمؤتمر الشباب السادس: مش مصدقة نفسى ومبسوطة جدا

كتب عبد اللطيف صبح

أعربت منى عماد محمد سعد إحدى الفتيات المكرمات بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب بجامعة القاهرة عن سعادتها البالغة بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى لها، قائلة فى تصريح لـ"اليوم السابع": "مش مصدقة لحد دلوقتى، مبسوطة جدا".

وتم تكريم منى عماد فى المجال العلمى لإعدادها العديد من المشروعات الحاصلة على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، وهى حاصلة على جائزة خاصة فى الهندسة الكهربية فى المسابقة العلمية لشركة إنتل ISEF.

كما تم اختيارها ضمن 6 طالبات للسفر للولايات المتحدة الأمريكية ضمن برنامج تبادل طلابى، وحصلت على عدة منح دراسية فى جامعات أمريكية مرموقة، كما حصلت على المركز الأول على الجامعات فى المعرض العلمى بجامعة أسوان عام 2016، وعلى المركز الثالث فى مسابقة المعلومات بجامعة المنوفية بين طلاب 11 جامعة.