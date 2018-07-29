إحالة 22 طبيبا وموظفا للتحقيق بـ3 وحدات صحية بدسوق ونقص شديد فى الأدوية

كفر الشيخ – محمد سليمان

قرر اللواء حمدى محمود الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب، ورئيس مركز ومدينة دسوق اليوم الأحد إحالة 22 طبيبا وموظفا بـ3 وحدات صحية بمركز دسوق.

قال حمدى الحشاش، إنه تلقى تقريراً لإدارة التفتيش والمتابعة عقب تفقدها عدداً من المصالح الحكومية، للوقوف على مدى التزام العاملين وقياس معدل الأداء والادارى وحالة الانضباط بالمؤسسات التنفيذية، وتبين تغيب 8 أطباء، وعدم وجود تذاكر للمرضى ووجود نقص فى الأدوية منذ 3 شهور متاليته، وسوء حالة النظافة، وتغيب 4 أطباء بمكتب صحة دسوق، ونقص بالأثاثات، كما تبين غياب 10 موظف بوحدة طب الاسرة بحى الدلتا، فقرر إحالة المتغيبين للتحقيق .