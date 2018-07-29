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الأحد، 29 يوليه 2018 02:51 م
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أمير الكويت يبحث مع المبعوث الأممى تطورات الأزمة اليمنية

الأحد، 29 يوليه 2018 01:20 م
أمير الكويت يبحث مع المبعوث الأممى تطورات الأزمة اليمنية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر
الكويت (أ ش أ)
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التقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بقصر السيف، اليوم الأحد، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى اليمن مارتن جريفيث، والذى يزور الكويت حاليا.

وأطلع أمير الكويت - خلال اللقاء - من المبعوث الأممى على آخر التطورات والاتصالات المتعلقة بالأزمة اليمنية.

حضر اللقاء، رئيس مجلس الوزراء الكويتى بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ووزير شؤون الديوان الأميرى بالإنابة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ونائب وزير الخارجية خالد سليمان الجار الله.

 


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