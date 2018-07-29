أماكن للتحويل ببرنامجى هندسة البرمجيات وتقنية المعلومات الحيوية بحاسبات عين شمس

أعلنت الدكتور نجوى بدر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، وجود أماكن للتحويل ببرنامج هندسة البرمجيات بنظام الساعات المعتمدة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية تخصص علمى رياضة، وكذلك إمكانية التحويل لبرنامج تقنية المعلومات الحيوية بنظام الساعات المعتمدة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة تخصص علمي رياضة وعلمى علوم.

وأوضحت أن التحويل يتم بشرط حصول الطالب على الحد الأدنى لكليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات الحكومية، كما يشترط أن يكون الطالب حاصلاً على الشهادة الثانوية للعام الدراسى 2017/2018.

وعلى الراغبين التواصل عبر موقع الكلية على الرابط التالى:-

Cis.asu.edu.eg