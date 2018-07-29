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الأحد، 29 يوليه 2018 10:51 ص
خالد صلاح
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أماكن للتحويل ببرنامجى هندسة البرمجيات وتقنية المعلومات الحيوية بحاسبات عين شمس

الأحد، 29 يوليه 2018 10:40 ص
أماكن للتحويل ببرنامجى هندسة البرمجيات وتقنية المعلومات الحيوية بحاسبات عين شمس جامعة عين شمس - ارشيفية
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أعلنت الدكتور نجوى بدر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، وجود أماكن للتحويل ببرنامج هندسة البرمجيات بنظام الساعات المعتمدة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية تخصص علمى رياضة، وكذلك إمكانية التحويل لبرنامج تقنية المعلومات الحيوية بنظام الساعات المعتمدة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة تخصص علمي رياضة وعلمى علوم.

وأوضحت أن التحويل يتم بشرط حصول الطالب على الحد الأدنى لكليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات الحكومية، كما يشترط أن يكون الطالب حاصلاً على الشهادة الثانوية للعام الدراسى 2017/2018.

وعلى الراغبين التواصل عبر موقع الكلية على الرابط التالى:-

Cis.asu.edu.eg

 

 


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كلية الحاسبات والمعلومات

جامعة عين شمس




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