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الأحد، 29 يوليه 2018 07:09 م
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أسعار النفط اليوم الأحد 29-7-2018

الأحد، 29 يوليه 2018 07:07 م
أسعار النفط اليوم الأحد 29-7-2018 النفط - أرشيفية
كتب : مصطفى عبد التواب
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استقرت أسعار النفط اليوم الاحد 29-7-2018، وذلك على نفس أسعار نهاية الأسبوع الماضى، حيث سجلت  العقود الآجلة لخام القياس العالمى لتصل إلى 74.54 دولار للبرميل ، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 69.61 دولار للبرميل.
 

النفط تأثر بتراجع أسواق الأسهم الأمريكية 



وتأثرت أسعار النفط سلباً بالتراجع الواسع النطاق لأسواق الأسهم الأمريكية يوم الجمعة.
 

وتجاهلت سوق النفط بدرجة كبيرة بيانات حكومية صدرت يوم الجمعة وأظهرت أن الاقتصاد الأمريكى نما فى الربع الثانى بأسرع وتيرة له فى نحو أربع سنوات.
 
 
وقال فيل فلين المحلل لدى مجموعة برايس للعقود الآجلة فى شيكاجو ”كان رقما قويا ينبئ بطلب قوى على الطاقة لنهاية العام.. سبب عدم حدوث صعود بناء على ذلك هو أنه جاء منسجما مع التوقعات، لكن عندما يكون الناتج المحلى الإجمالى بتلك الضخامة، فذاك الكثير من النفط.“
 

زيادة الحفارات الامريكية

وزادت شركات الطاقة الأمريكية عدد الحفارات النفطية فى الأسبوع المنتهى فى 27 يوليو بمقدار ثلاثة حفارات وذلك للمرة الأولى فى الأسابيع الثلاثة الأخيرة حسبما ذكرت يوم الجمعة شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة التابعة لمجموعة جنرال إلكتريك.
 
وقال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن السوق ما زالت متقلبة وخاضعة لتأثير التصريحات مضيفا أن السوق استوعبت بالفعل المخاطر المتعلقة بالعقوبات الأمريكية على إيران.
 
وقال إن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها لا يبحثون خيارا لتعزيز الإنتاج أكثر من مليون برميل يوميا.
 
كانت أوبك ومنتجون آخرون بقيادة روسيا قد اتفقوا الشهر الماضى على تخفيف قيود الإنتاج. يزيد الاتفاق عمليا الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا، حصة روسيا منها 200 ألف برميل يوميا.
وفى وقت سابق من الأسبوع قالت السعودية إنها علقت شحن النفط عبر مضيق باب المندب على البحر الأحمر، أحد أهم مسارات الناقلات فى العالم، بعد أن هاجمت جماعة الحوثيين اليمنية المتحالفة مع إيران سفينتين فى الممر المائي.
 
وتشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن 4.8 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمنتجات المكرر تدفق عبر باب المندب فى 2016 متجها صوب أوروبا والولايات المتحدة وآسيا.
وتدعمت أسعار النفط هذا الأسبوع بانفراجة فى محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. فقد توصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إلى اتفاق مفاجئ يوم الأربعاء خفف من مخاطر اندلاع حرب تجارية وشيكة.
 

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