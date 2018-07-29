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أسعار العملات اليوم الاحد 29-7-2018 وتراجع اليورو والاسترلينى

الأحد، 29 يوليه 2018 10:19 ص
أسعار العملات اليوم الاحد 29-7-2018 وتراجع اليورو والاسترلينى دولارات ـ صورة أرشيفية
كتبت دانه الحديدى
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تباينت أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الاحد الموافق 29-7-2018، اولى تعاملات الأسبوع المصرفية، حيث استقرت أسعار الدولار والريال السعودى، وفيما تراجعت أسعار اليورو والجنيه الإسترلينى والدينار الكويتى.
 
 
وننشر أسعار العملات بمختلف البنوك العاملة فى مصر، والتى جاءت كالتالى:
 
 
 

سعر الدولار فى مصر

 
متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 
17.82 جنيه للشراء
 
17.95 جنيه للبيع
 
 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.78 جنيه للشراء
 
17.88 جنيه للبيع
 
 
 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء
 
17.88  جنيه للبيع
 
 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.85 جنيه للشراء
 
17.95  جنيه للبيع
 
 
 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.85  جنيه للشراء
 
17.95  جنيه للبيع
 
 
 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.84 جنيه للشراء
 
17.94 جنيه للبيع
 
 

سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر شراء وبيع اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى مسجلا 2.66 جنيه للشراء، و20.85 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
 
 
 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تراجع سعر الجنيه الإسترلينى مقابل الجنيه المصرى، 23.26 جنيه للشراء، و23.47 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى.
 
 
 

سعر الدينار الكويتى اليوم

انخفض سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، حيث سجل 58.69 للشراء، و 59.07 جنيها للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
 
 

سعر الريال السعودى اليوم

 
استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، مسجلا 4.74 جنيه للشراء، 4.76 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

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