video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 يوليه 2018 02:29 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب اليوم الأحد 29-7-2018 فى مصر

الأحد، 29 يوليه 2018 02:06 م
أسعار الذهب اليوم الأحد 29-7-2018 فى مصر الذهب
كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق
استقرت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الأحد 29-7-2018 على أسعار أمس، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى سوق الصاغة بمصر 614 جنيها بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

عيار 18 : 526 جنيها
 
عيار 21 : 614 جنيها
 
عيار 24 : 701 جنيه
 
الجنيه الذهب : 4912 جنيها
 
السعر العالمى : 1222 دولارا
 
 
 
أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب ويوجد مؤثر أخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرى سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى تجار العملة أو ما يسمى بالسوق السوداء.
 
أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى ربما تشهد بعض التفاوت من محافظة إلى أخرى فى فروق أسعار المصنعية، والتى تختلف من جواهرجى إلى أخر لكن سعر الجرام نفسه لا يتغير بين كافة محافظات القطر المصرى.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار الذهب تعاود الانخفاض وعيار 21 بـ 617 جنيها للجرام

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-7-2018 فى مصر

أسعار الذهب تقفز 3 جنيهات.. وعيار 21 بـ620 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب فى مصر وعيار 21 يسجل 614 جنيها للجرام

اسعار الذهب

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

اسعار الذهب فى مصر

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
بث مباشر من فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسى

بث مباشر من فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسى

وزير النقل يكلف أشرف رسلان بأعمال رئيس السكك الحديدية

وزير النقل يكلف أشرف رسلان بأعمال رئيس السكك الحديدية

فيديو وصور.. تفاصيل حادث قطار أسوان.. انقلاب 3 عربات وخروج 7 عن القضبان.. وخروج مصابى الحادث من المستشفى بعد تلقى العلاج.. النيابة تحقق فى الواقعة.. والسكة الحديد تسير حركة الوجه القبلى من محطة إدفو

فيديو وصور.. تفاصيل حادث قطار أسوان.. انقلاب 3 عربات وخروج 7 عن القضبان.. وخروج مصابى الحادث من المستشفى بعد تلقى العلاج.. النيابة تحقق فى الواقعة.. والسكة الحديد تسير حركة الوجه القبلى من محطة إدفو

مصر تتربع على عرش دورة الألعاب الأفريقية للشباب 2018 بالجزائر.. "الجمباز والأثقال و السباحة" أيقونة المنافسة والانتصارات.. والألعاب الجماعية تحصد مجموعة ميداليات هامة منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزية

مصر تتربع على عرش دورة الألعاب الأفريقية للشباب 2018 بالجزائر.. "الجمباز والأثقال و السباحة" أيقونة المنافسة والانتصارات.. والألعاب الجماعية تحصد مجموعة ميداليات هامة منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزية

المصرى طمعان فى الصدارة الليلة على حساب نهضة البركان المغربى

المصرى طمعان فى الصدارة الليلة على حساب نهضة البركان المغربى

وصفات طبيعية باللبن والعسل والبطاطس للتخلص من الهالات السوداء

وصفات طبيعية باللبن والعسل والبطاطس للتخلص من الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة