أسعار الذهب اليوم الأحد 29-7-2018 فى مصر

كتب إسلام سعيد

استقرت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الأحد 29-7-2018 على أسعار أمس، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى سوق الصاغة بمصر 614 جنيها بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة.



وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى: عيار 18 : 526 جنيها

عيار 21 : 614 جنيها

عيار 24 : 701 جنيه

الجنيه الذهب : 4912 جنيها

السعر العالمى : 1222 دولارا

أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب ويوجد مؤثر أخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرى سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى تجار العملة أو ما يسمى بالسوق السوداء.

أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى ربما تشهد بعض التفاوت من محافظة إلى أخرى فى فروق أسعار المصنعية، والتى تختلف من جواهرجى إلى أخر لكن سعر الجرام نفسه لا يتغير بين كافة محافظات القطر المصرى.