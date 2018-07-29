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الأحد، 29 يوليه 2018 10:13 ص
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أردوغان يحذر واشنطن من فرض عقوبات على خلفية اعتقال قس أمريكى

الأحد، 29 يوليه 2018 10:13 ص
أردوغان يحذر واشنطن من فرض عقوبات على خلفية اعتقال قس أمريكى أردوغان
أ ف ب
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حذر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الولايات المتحدة من أن فرض عقوبات لن يجبر أنقرة على "التراجع" بعد أن هدد الرئيس دونالد ترامب بمعاقبة تركيا فى حال لم تطلق سراح قس أمريكي، وذلك فى تصريحات نشرت الأحد.

وقال أردوغان فى أول تصريحات له منذ توتر العلاقات فى أعقاب تهديد ترامب الخميس، باتخاذ تدابير ما لم يطلق سراح القس آندو برانسون "لا يمكنكم أن تجعلوا تركيا تتراجع من خلال فرض عقوبات".

ونقلت عنه صحيفة حرييت قوله "على الولايات المتحدة أن لا تنسى أنها يمكن أن تخسر شريكا قويا ومخلصا مثل تركيا ما لم تغير موقفها".

وتوترت العلاقات بين الدولتين العضوين فى حلف شمال الأطلسى فى أعقاب سجن القس برانسون، الذى كان يشرف على كنيسة بروتستانتية فى مدينة أزمير المطلة على بحر إيجه.

وسجن لسنتين تقريبا بتهمة الإرهاب، لكنه وضع قيد الإقامة الجبرية الأربعاء.

ورد ترامب الخميس، على قرار المحكمة مطالبا بإطلاق سراحه فورا ومحذرا من أن الولايات المتحدة ستفرض "عقوبات شديدة على تركيا لاعتقالها الطويل" لبرانسون.

 

 

 


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