أردوغان: تركيا ستلجأ للتحكيم الدولى ما لم تسلمها أمريكا مقاتلات إف-35

اسطنبول (رويترز)

نقلت محطة خبر ترك التلفزيونية عن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، قوله اليوم الأحد إن تركيا ستلجأ إلى التحكيم الدولى ما لم تسلمها الولايات المتحدة مقاتلات من طراز إف-35.

وقال أردوغان، أيضا إن أنقرة طلبت مساعدة الولايات المتحدة، لتأمين عودة مواطن تركى محتجز فى إسرائيل إلى تركيا.

وأكد أردوغان، أن تركيا لن تتراجع عن موقفها، بعد أن هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بفرض عقوبات على أنقرة ما لم تفرج عن قس أمريكى تحتجزه، ونقلت وسائل إعلام عن أردوغان، قوله إن الولايات المتحدة ستخسر شريكا قويا ومخلصا ما لم تغير هذا الموقف.