أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 29-7-2018

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 29-7-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 6.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 865.341 مليار جنيه.

البورصة تربح 6.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 6.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 865.341 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 187 مليون ورقة مالية بقيمة 402 مليون جنيه عبر تنفيذ 15.3 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 88.15% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 5.04%، والعرب على 6.81% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 21.94% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.05%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 4.4 مليون جنيه، 353 ألف جنيه، 43 ألف جنيه، 11.2 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 14 مليون جنيه، 2 مليون جنيه على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 15378 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 2571 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.60% ليغلق عند مستوى 15284 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.04% عند مستوى 742 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 1920 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 476 نقطة.

وارتفعت أسهم 69 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 51 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة.

تأجيل انتخابات مصر للمقاصة

كشف مصدر مسئول بالهيئة العامة للرقابة المالية، لـ"اليوم السابع"، عن قرار الهيئة بتأجيل الانتخابات على رئاسة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى المقرر غداً الاثنين، إلى موعد سيتم تحديده لاحقاً، لحين دراسة الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا أمس السبت بإعادة محمد عبد السلام للانتخابات، وتحديد ميعاد جلسة للاستشكالين المقدمين من المرشحين أشرف الضبع ومحمد عبد السلام.

وكان عاطف الشريف محامى محمد عبد السلام المرشح لانتخابات رئاسة مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، قد أعلن تسلم الهيئة العامة للرقابة المالية منذ ساعات قليلة الصيغة التنفيذية لحكم المحكمة الإدارية العليا أمس السبت، بقبول طعن موكله على استبعاده من انتخابات رئاسة الشركة المقررة غدا الاثنين.

وأضاف الشريف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المنافس أشرف الضبع تقدم باستشكال أمام المحكمة الإدارية العليا للطعن على حكمها أمس، ورد موكله باستشكال لاستمرار تنفيذه، متابعاً أنه متواجد بالمحكمة حالياً فى انتظار تحديدها جلسة لنظر الاستشكالين.

وأصدرت محكمة الإدارية العليا، حكماً أمس السبت، بقبول طعن محمد عبد السلام على حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 47326 لسنة 72 قضائية باستبعاده من الترشح على رئاسة مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة.

ودعا مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، إلى جمعية عامة عادية يوم 30 يوليو الجارى لاختيار رئيس جديد للشركة بعد انتهاء مدة المجلس الحالى يوم 17 يوليو، ويتقدم على رئاسة الشركة أشرف الضبع ومحمد عبد السلام فقط.

وثيقة تأمين

أكد المستشار خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، على عزم الهيئة استكمال الإطار التنظيمى لنشاط الاستشارات المالية عن الأوراق المالية، والذى أضيف الى أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وفقا لقرار من وزير الاستثمار فى عام 2007، وتفاعلا من جانب إدارة الهيئة مع حقيقة أن سوق الأوراق المالية يعد أحد أهم عوامل جذب الاستثمار الأجنبى فى مصر حيث استطاعت السوق جذب نحو 1164 من المؤسسات والصناديق الأجنبية للسوق المصرية أضافت 7.4 مليار جنيه صافى مشتريات الأجانب العام الماضي.

وأشار نائب رئيس الهيئة، بحسب بيان صحفى اليوم الأحد، إلى أن القيمة الرأسمالية للأسهم المدرجة بالبورصة المصرية ارتفعت فى 2017 بنسبة 37 فى المائة عن العام السابق لتصل إلى 825 مليار جنيه مقابل 602 مليار جنيه فى 2016 ، فيما زادت قيمة المؤشر الرئيسى للبورصة بأكثر من 124% فى آخر عامين، وذلك ما يضع على عاتقنا جميعا ألا نقبل بغير الكفاءة المهنية والنزاهة والحيادية فى من يقوم بالتقييم، وأن يتمتع بالاستقلالية الكاملة سواء عن الجهة طالبة التقييم أو أى أطراف مرتبطة بها أو عن المنشأة أو المشروع محل التقييم ، بما فى ذلك عدم وجود علاقة مصالح مشتركة أو متعارضة.