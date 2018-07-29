أحد المبتكرين بمؤتمر الشباب: جالى سفريات برا لكن الآن حاسس إنى فى بلدى أقوى

كتب محمد كامل

قال أحمد محمد سيد، أحد الذين تم تكريمهم من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن عدد من النماذج الشبابية المتميزة خلال فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر الوطنى الدورى السادس للشباب، إنه تم تكريمه على اختراع طائرة بدون طيار لاستخدماها فى الاستطلاع واستصلاح الأراضى الصحراوية.

وأضاف أحمد محمد سيد فى تصريح خاص: "التكريم حاجة جميلة جدا فى مؤتمر الشباب وبيدى الأمل للشباب، وجالتى سفريات برا لكن الآن حاسس إنى فى بلدى ممكن أحقق أكتر، وسعيد جدا بالمؤتمر وبالتكريم".

فيما قال جون شحاته حنا، والذى كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه حصد 7 مراكز على مستوى الجمهورية؛ 3 منهم للأفلام القصيرة و4 فى النحت وموزايك.

وأضاف أن التكريم حاجة جديدة، ورد فيا جزء من محبتى للبلد.

وفاز جون شحاتة حنا بالمركز الأول فى النحت بمسابقة إبداع 6، وبالمركز الأول فى النحت بأسبوع شباب الجامعات الحادى عشر، كما حصل على المركز الثانى فى الفنون التشكيلية (موزايك) جامعة حلوان.