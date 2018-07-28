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السبت، 28 يوليه 2018 02:00 م
خالد صلاح
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83%من القراء يستبعدون نجاح الحكومة فى حسم الجدل حول قانون الإيجار القديم

السبت، 28 يوليه 2018 07:10 ص
83%من القراء يستبعدون نجاح الحكومة فى حسم الجدل حول قانون الإيجار القديم الاستطلاع
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فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح الحكومة فى حسم الجدل حول قانون الإيجار القديم، استبعد غالبية القراء نجاح الحكومة فى حسم الجدل حول قانون الإيجار القديم.

واستبعد 83% من القراء نجاح الحكومة فى حسم الجدل حول قانون الإيجار القديم، بينما توقع 13% من القراء نجاح الحكومة فى حسم الجدل حول قانون الإيجار القديم، فى الوقت الذى اعرب فيه 4% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


 

 


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استطلاع

القراء

اليوم السابع

الايجار

قانون

برلمان




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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

.

لان المنتفعين بابو بلاش ....هم بيدهم سن قوانيين ..العلاقه العادله بين المؤجر والمستاجر

😎🐼..محامييين كبار واطباء كبار يؤجرون شقق بوسط البلد مساحتها ١٨٠ متر..ب ١٢ جنيه..على سبيل المثال لا الحصر

عدد الردود 0

بواسطة:

hany

الايجارات القديمة

طبعا الايجار القديم فيه ظلم واضح وبين على اصحاب العقارات المؤجرة للمواطنين منذ 50 سنة ويمكن اكثر ويجب تحريك تلك الايجارات بما يتناسب مع الظروف الحالية ولكن دون المس بطرد السكان من الشقق او انهاء العلاقة الايجارية تحت اى مسمى ، تنتهى العلاقة الايجارية مع خروج من بأسمه العقد المؤجر ومن يعول ، اذا كان من يعول كبر وتزوج خلاص تنتهى العلاقة الايجارية بعد موت الاب والام وترجع الشقة لأصحابها ، دى رأى اعتقد انه هو الصواب وعلى الابناء الذى اعتقد ان اى واحد منهم عنده اكثر من 40 سنة ، والعلاقة بهذا الشكل ح تنتنهى فى غضون 10 واخرها 20 سنة ونخلص من وجع الدماغ ده ، لكن يجب تحريك الايجارات بشكل ملائم

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