83%من القراء يستبعدون نجاح الحكومة فى حسم الجدل حول قانون الإيجار القديم

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح الحكومة فى حسم الجدل حول قانون الإيجار القديم، استبعد غالبية القراء نجاح الحكومة فى حسم الجدل حول قانون الإيجار القديم.

واستبعد 83% من القراء نجاح الحكومة فى حسم الجدل حول قانون الإيجار القديم، بينما توقع 13% من القراء نجاح الحكومة فى حسم الجدل حول قانون الإيجار القديم، فى الوقت الذى اعرب فيه 4% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.



