720 ألف جنيه غرامة بسبب نقص أوزان أجوال دقيق مدعم لمطحن بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، تحرير مخالفات بقيمة 720 ألف جنيه لمطحن دقيق، وكذلك إحالة أمين شونة أخرى للنيابة لاستيلائه على العهدة .

وقال المحافظ، إنه تم تشكيل حملة مكبرة من مديرية التموين بالشرقية إدارة الرقابة التموينية قسم صيانة الحبوب عبدالوهاب عبدالرحيم رئيس قسم الصيانة و المفتشين بالمديرية أحمد ابراهيم حسن ، عبدالله عبدالله ابراهيم ، سعيد عطيه محمد أسفرت عن ضبط عدة مخالفات ، منها تحرير مخالفة نقص وزن فى أوزان شكائر الدقيق بمطحن بمتوسط 565 جرام بالشيكارة الواحدة مما يستوجب دفع غرامة مقدارها 720 ألف جنيه غرامة مستحقة على الشركة التابع لها المطحن .

تحرر المحضر رقم 34212 جنح بلبيس ضد أمين شونة تابعة لشركة مطاحن شرق الدلتا، وذلك لاستيلائه على كمية من القمح مقدارها 10.617 طن .