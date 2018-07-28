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720 ألف جنيه غرامة بسبب نقص أوزان أجوال دقيق مدعم لمطحن بالشرقية

السبت، 28 يوليه 2018 11:46 ص
720 ألف جنيه غرامة بسبب نقص أوزان أجوال دقيق مدعم لمطحن بالشرقية دقيق مدعم-أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى
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أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، تحرير مخالفات بقيمة 720 ألف جنيه لمطحن دقيق، وكذلك إحالة أمين شونة أخرى للنيابة لاستيلائه على العهدة .
 
وقال المحافظ، إنه تم تشكيل حملة مكبرة من مديرية التموين بالشرقية إدارة الرقابة التموينية قسم صيانة الحبوب عبدالوهاب عبدالرحيم رئيس قسم الصيانة و المفتشين بالمديرية أحمد ابراهيم حسن ، عبدالله عبدالله ابراهيم ، سعيد عطيه محمد أسفرت عن ضبط عدة مخالفات ، منها تحرير مخالفة نقص وزن فى أوزان شكائر الدقيق بمطحن بمتوسط 565 جرام بالشيكارة الواحدة مما يستوجب دفع غرامة مقدارها 720 ألف جنيه غرامة مستحقة على الشركة التابع لها المطحن .
 
تحرر المحضر رقم 34212  جنح بلبيس ضد أمين شونة تابعة لشركة مطاحن شرق الدلتا، وذلك لاستيلائه على كمية من القمح مقدارها 10.617 طن .
 
 

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