6 قطاعات تقود النمو الاقتصادى خلال العام المنتهى

قادت 6 قطاعات النمو الاقتصادى المحقق خلال الربع الرابع من العام المالى المنتهى، والذى بلغ 5.4%، حيث حققت القطاعات الست ما يقرب من 76% من المُساهمة فى نمو الناتج المحلى خلال الربع الرابع من العام المالى 2017/2018.
وتمثلت هذه القطاعات فيما يلى..
1- الاستخراجات بنسبة 17.6%
2- التشييد والبناء بنسبة 10.9%
3-الصناعات التحويلية بنسبة 9.9%
4- تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 8.7%
5- الأنشطة العقارية بنسبة 7.4%
6-الزراعة بنسبة 6.3%.
وعلى مستوى إجمالى معدل النمو خلال العام المالى المنتهى والبالغ 5.3% شكلت القطاعات ذاتها نسبة مساهمة فى نمو الناتج المحلى بنسبة 77%، وفيما يلى نسبة مساهة هذه القطاعات خلال العام المنتهى.
1- الاستخراجات 15.8%
2- قطاع الصناعات التحويلية بـ 12.2%
3- التشييد والبناء بنسبة 10.3%
4- تجارة التجزئة والجملة نسبة 9.6%
5-الأنشطة العقارية بنسبة 7%
6- الزراعة بنسبة 6.8%
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة