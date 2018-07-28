6 قطاعات تقود النمو الاقتصادى خلال العام المنتهى

كتب مصطفى عبد التواب

قادت 6 قطاعات النمو الاقتصادى المحقق خلال الربع الرابع من العام المالى المنتهى، والذى بلغ 5.4%، حيث حققت القطاعات الست ما يقرب من 76% من المُساهمة فى نمو الناتج المحلى خلال الربع الرابع من العام المالى 2017/2018.

وتمثلت هذه القطاعات فيما يلى..

1- الاستخراجات بنسبة 17.6%

2- التشييد والبناء بنسبة 10.9%

3-الصناعات التحويلية بنسبة 9.9%

4- تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 8.7%

5- الأنشطة العقارية بنسبة 7.4%

6-الزراعة بنسبة 6.3%.

وعلى مستوى إجمالى معدل النمو خلال العام المالى المنتهى والبالغ 5.3% شكلت القطاعات ذاتها نسبة مساهمة فى نمو الناتج المحلى بنسبة 77%، وفيما يلى نسبة مساهة هذه القطاعات خلال العام المنتهى.

1- الاستخراجات 15.8%

2- قطاع الصناعات التحويلية بـ 12.2%

3- التشييد والبناء بنسبة 10.3%

4- تجارة التجزئة والجملة نسبة 9.6%

5-الأنشطة العقارية بنسبة 7%

6- الزراعة بنسبة 6.8%