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6 قطاعات تقود النمو الاقتصادى خلال العام المنتهى

السبت، 28 يوليه 2018 12:00 ص
6 قطاعات تقود النمو الاقتصادى خلال العام المنتهى هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
كتب مصطفى عبد التواب
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قادت 6 قطاعات النمو الاقتصادى المحقق خلال الربع الرابع من العام المالى المنتهى، والذى بلغ 5.4%، حيث حققت القطاعات الست ما يقرب من 76% من المُساهمة فى نمو الناتج المحلى خلال الربع الرابع من العام المالى 2017/2018.
 

وتمثلت هذه القطاعات فيما يلى..

 
 
1-  الاستخراجات بنسبة 17.6% 
 
2- التشييد والبناء بنسبة 10.9% 
 
3-الصناعات التحويلية بنسبة 9.9% 
 
4- تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 8.7% 
 
5- الأنشطة العقارية بنسبة 7.4% 
 
6-الزراعة بنسبة 6.3%.
 
 
وعلى مستوى إجمالى معدل النمو خلال  العام المالى المنتهى والبالغ 5.3% شكلت القطاعات ذاتها نسبة مساهمة فى نمو الناتج المحلى بنسبة 77%، وفيما يلى نسبة مساهة هذه القطاعات خلال العام المنتهى.
 
 
 
1- الاستخراجات 15.8% 
 
2- قطاع الصناعات التحويلية بـ 12.2% 
 
3- التشييد والبناء بنسبة 10.3% 
 
4- تجارة التجزئة والجملة نسبة 9.6% 
 
5-الأنشطة العقارية بنسبة 7% 
 
6- الزراعة بنسبة 6.8%
 
 
 

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