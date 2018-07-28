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السبت، 28 يوليه 2018 03:36 م
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278 مليون شخص استخدموا وسائل النقل الجماعى بدبى فى 6 أشهر

السبت، 28 يوليه 2018 02:30 م
278 مليون شخص استخدموا وسائل النقل الجماعى بدبى فى 6 أشهر حاكم دبى
رسالة دبى ميرفت رشاد
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رسالة دبى - ميرفت رشاد
 
 
كشفت هيئة الطرق والمواصلات بدبى، أن 277 مليونا و910 آلاف راكب استخدموا وسائل النقل الجماعى فى دبى خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 275 مليونا و242 ألف راكب فى الفترة ذاتها من العام الماضى.
 
 
وأكد مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين فى هيئة الطرق والمواصلات، بحسب ما نشرته وكالة أنباء الإمارات، أن هذه الأرقام تعكس مدى إقبال الجمهور على هذه الوسائل وشعوره بالأمان والراحة المتوفرة فيها .
 
 
 
وأوضح الطاير أن المتوسط اليومى لعدد مستخدمى وسائل النقل الجماعى - التى تشمل مترو دبى وترام دبى وحافلات المواصلات العامة ووسائل النقل البحرى " العبرات والفيرى والتاكسى المائى والباص المائى " إضافة إلى مركبات الأجرة " تاكسى دبى وشركات الامتياز " خلال النصف الأول من العام الجارى بلغ قرابة مليون و535 ألف راكب.
 
 
 
وأشار إلى مترو دبى استحوذ على النسبة الكبرى لعدد مستخدمى وسائل النقل الجماعى بمعدل 37.17% تلته مركبات الأجرة ثانيا بنسبة 31.61% وحلت حافلات المواصلات العامة ثالثا بنسبة 27.48% .
 
 
 
ونوه إلى أن مترو دبى بخطية الأحمر والأخضر نقل فى النصف الأول من العام الجارى 103 ملايين و292 ألف راكب مقارنة بنحو 100 مليون و558 ألف راكب فى الفترة ذاتها من العام الماضى وبلغ عدد مستخدمى الخط الأحمر 66 مليونا و862 ألف راكب فيما بلغ عدد مستخدمى الخط الأخضر 36 مليونا و430 ألف راكب وبلغ عدد مستخدمى ترام دبى ثلاثة ملايين و207 ألف راكب محافظا على قرابة عدد ركاب العام الماضى نفسه.
 
 
 
ولفت إلى محطات المترو المشتركة بين الخطين الأحمر والأخضر سجلت النسبة الأكبر فى عدد الركاب حيث بلغ عدد ركاب محطة برجمان " على الخطين " ستة ملايين و369 ألف راكب فيما بلغ عدد ركاب محطة الاتحاد " على الخطين " خمسة ملايين و488 ألف راكب .
 
 
 
وذكر أن عدد ركاب محطات الخط الأحمر شهد تغيرا فى ترتيب المحطات التى تستقطب أكبر عدد من الركاب حيث تصدرت محطة أبراج بحيرات جميرا القائمة بخمسة ملايين و524 ألف راكب تلتها محطة الرقة بأربعة ملايين و921 ألف راكب ثم محطة برج خليفة / دبى مول بثلاثة ملايين و934 ألف راكب وعلى مستوى الخط الأخضر جاءت محطة الفهيدى فى صدارة القائمة بأربعة ملايين و79 ألف راكب ثم محطة بنى ياس بثلاثة ملايين و302 ألف راكب تلتها محطة الاستاد بمليونين و896 ألف راكب.
 
 
 
وأوضح الطاير أن عدد مستخدمى حافلات المواصلات العامة فى النصف الأول من العام الجارى بلغ 76 مليونا و379 ألف راكب فيما بلغ إجمالى عدد مستخدمى وسائل النقل البحرى التى تشمل العبرات والباص المائى والتاكسى المائى وفيرى دبى سبعة ملايين و183 ألف راكب، مشيرا إلى أن مركبات الأجرة فى دبى التى تشمل "تاكسى دبى وهلا تاكسى وشركات الامتياز" نقلت فى النصف الأول من العام الجارى 87 مليونا و849 ألف راكب.
 
 

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