20 تصريحا للدكتور طارق شوقى تكشف ملامح نظام التعليم الجديد خلال مؤتمر الشباب

كتب محمد عبد العظيم

كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، خلال مشاركته فى فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الوطنى للشباب المقام فى جامعة القاهرة، العديد من التفاصيل حول ملامح نظام التعليم الجديد، والهدف الأساسى منه، واستراتيجية الوزارة فى التطوير، وفيما يلى أبرز 20 تصريحا للدكتور طارق شوقى خلال اليوم الأول لمؤتمر الشباب بجامعة القاهرة.

1- يشرفنى وجودى فى جامعة القاهرة، لأننى ابن هذا المكان، ووالدى كان أستاذا هنا، ودا مكان عزيز جدا على قلبى.

2- هدف استراتيجية الوزارة الأساسى هو الأطفال، وثورة مصر الحقيقة فى أطفالها.

3- مش عايزين كثافات فى الفصول، المجتمعات اتغيرت، والمسافة بينا وبين العالم الخارجى بتزيد.

4- الوظائف اللى فى المستقبل اتغيرت.. لازم نعد الطفل لعالم فيه خيال.

5- المرحلة الابتدائية منظومة ضخمة تشكل 40% من قطاع التربية والتعليم، ويوجد 22 مليون طالب بمنظومة التربية والتعليم.

6- يتم صرف تغذية بصورة يومية لمليون طفل، ولدينا مليون و300 ألف معلم، و55 ألف مدرسة، ونفكر فى تدريب 200 ألف معلم فى أغسطس المقبل.

7- الوزارة ستبنى نظاما تعليميا جديدا، وأجيالا قادرة على التعلم وتلقى التعليم الراقى، وهذا ما سيتم تحقيقه فى سبتمبر المقبل لأطفال مصر.

8- لن تكون هناك ثانوية عامة، وتغيير المرحلة الثانوية بالكامل، بالإضافة للخمس سنوات الأولى بالمرحلة الابتدائية، وبالتالى سيتم حل 50% من المشكلة الحالية خلال 3 سنوات.

9- سيتم البدء فى النظام الجديد فى شهر سبتمبر المقبل، وفى 2020 - 2021 لن تكون هناك ثانوية عامة، وبحلول 2026/2027 سيتفرغ النظام القديم من الطلاب الموجودين فيه.

10- متوسط كثافة الطلاب فى مصر أعلى من المستوى العالمى، وتتضح هذه الزيادة فى القاهرة والإسكندرية.

11- السواد الأعظم من المدارس المصرية هى الحكومية العربية المجانية التى تمثل 86% من المجموع الكلى.

12- وزارة التربية والتعليم تستهدف تطوير التعليم فى كل المدارس المصرية مع التركيز على المناطق المحرومة من الفرصة.

13- نستهدف تحسين جودة التعليم المصرى المجانى حتى يعود كما كان، لأن غياب التعلم عن التعليم المصرى هو أساس المشكلات.

14- يجب على الجميع المشاركة فى تحمل المسئولية سواء الأسرة أو الدولة.

15- هناك ركيزة أساسية ضمن تطوير منظومة التعليم تسمى تحسين الحاضر.

16- وقوع حالات انتحار بالمرحلة الثانوية لأطفال لا تتجاوز أعمارهم الـ17 عام يؤكد أن هناك خطأ بالمنظومة التعليمية التى نشأ عليها طلابنا وهو ما نعمل على تغييره الآن.

17- إذا كان التعليم هيوصل الناس للانتحار يبقى فيه حاجة غلط أكيد، وسبب الضغط العصبى على المواطنين هو ربط مستقبل الأطفال بفرصة واحدة وامتحان واحد.

18- نحن من وضعنا ذلك على النشء وجعلناهم ولمدة 10 سنوات يحضرون لهذا اليوم عن طريق التلقين المتواصل وهذا اسمه "صناعة الدرجات".

19- إننا احترفنا علم صناعة الدرجات، وهنا مربط الفرس، ولا بد من تغيير الطريقة التى يتم بها قياس مهارات الطلبة وهو ما نعمل عليه فى المنظومة الجديدة.

20- الرئيس عبد الفتاح السيسى كلف بتوفير الإنترنت لجميع مراكز الشباب أو قصور الثقافة لتوفير التواصل الطالب ببنوك المعرفة على التابلت.