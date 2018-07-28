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2 أغسطس.. اتحاد المستثمرين يلتقى وزير المالية لمناقشة تنمية الصناعة الوطنية

السبت، 28 يوليه 2018 02:00 ص
2 أغسطس.. اتحاد المستثمرين يلتقى وزير المالية لمناقشة تنمية الصناعة الوطنية محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين
كتب هانى الحوتى
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يلتقى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة فريد خميس، وزير المالية الدكتور محمد معيط يوم 2 أغسطس المقبل، وذلك فى إطار سلسلة لقاءات يجريها الاتحاد مع وزراء المجموعة الاقتصادية لبحث خطط تنمية الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية، بالإضافة إلى مناقشة استراتيجية الاتحاد 2030.
 
وكان المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، قد عقد اجتماعاً موسعاً مع أعضاء الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس.
 
 تناول اللقاء، والتى عقد منتصف الأسبوع الماضى، سبل تنمية وتطوير الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة نمو الاقتصاد القومى، وإمكانيات تعزيز التعاون بين الوزارة والاتحاد لمواجهة كافة التحديات التى تواجه الصناعة المصرية وسبل التغلب عليها.
 
 
وقال نصار، إن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لتشغيل المصانع القائمة بكامل طاقاتها لتحقيق الاستفادة القصوى منها فى الوفاء باحتياجات السوق المحلى وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب، مشيراً الى أهمية تفعيل منظومة التتبع والرقابة اللاحقة على كافة المنتجات المتداولة بالسوق المحلى لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.
 
وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تطوير منظومة التدريب الفنى للشباب وتزويدهم بمهارات التعامل مع الماكينات الحديثة المستخدمة فى الصناعة وهو ما يسهم فى توفير عمالة مؤهلة تخدم منظومة الصناعة الوطنية.
 

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