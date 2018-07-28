وكيل الصحة بالقليوبية: نحتاج 960 مليون جنيه لتطوير المستشفيات وتحسين الخدمة

القليوبية - إبراهيم سالم

الصحة.. أهم قطاع يشغل الإنسان، فلا تقدم بدون صحة، وهو ما دفع الدولة المصرية إلى وضعه نصب أعينها خلال الفترة المقبلة، والعمل على تقديم خدمة طبية مميزة للنهوض بصحة المواطنين، وكانت أولى الخطوات وأبرزها تطبيق التأمين الصحى الشامل، والذى بدأ تطبيقه فعليًا على أرض الواقع بمحافظات القناة، من أجل أن يلمس المواطن خدمة أفضل تشمله وتشمل أسرته.

وتسعى مديرية الصحة بالقليوبية بقيادة الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، على التطوير الشامل لكافة المستشفيات والمراكز الطبية الموجود بكافة مراكز وأحياء المحافظة، وذلك من خلال مقترح التطوير الذى تم تقديمه لوزارة الصحة لإدراج عدد من المستشفيات والمراكز فى خطة التطوير للعام المالى 2018/2019، والتى بلغت إجماليها 960 مليون جنيه مصرى.

فى البداية أكد الدكتور حمدى الطباخ، أن المديرية أعدت مقترح التطوير وأرسلته للوزارة لاعتماده، وفى انتظار الرد حول المطالب التى تم إدراجها فى خطة الاقتراحات الخاصة بالمديرية، مشيرًا إلى أن الاقتراحات تضمنت إدراج مستشفيات "طوخ المركزى والخصوص المركزى" والعيادات الخارجية بمستشفى قها للإحلال والتجديد على أن يتم تخصيص 200 مليون جنيه للأولى، وتنفيذها خلال 24 شهرًا بعد قرار الإزالة الذى حصلت عليه، و100 مليون للثانية وإنهائها خلال 12 شهرًا، و50 مليون جنيه للعيادات بمستشفى قها.

وأضاف وكيل صحة القليوبية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الاقتراحات أيضًا شملت إدراج مستشفيات "قها المركزى، كفر شكر المركزى، الخانكة المركزى، القناطر الخيرية الركزى" ضمن استكمالات العام المالى الجارى، حيث يتم تخصيص 73 مليون جنيه للأولى فى حين أن نسبة التنفيذ بها بلغت 80%، و130 مليون للثانية، وإنهائها خلال 6 أشهر وبلغت نسبة التنفيذ بها 85%، و110 ملايين للثالثة وإنهائها فى 6 أشهر، ونسبة التنفيذ بها بلغت 80%، و200 مليون للرابعة وإنهائها خلال 12 شهر بنسبة تنفيذ بلغت 35%.

وأوضح "الطباخ"، أنه بالنسبة لمراكز الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة تضمنت خطة الاقتراحات التى تقدمت بها المديرية للوزارة شملت استكمال 10 مراكز طبية بكل من بيجام بإجمالى قيمة تقديرية للمشروع بلغت 7 ملايين جنيه على أن يتم الانتهاء منه خلال 12 شهرًا، ومركز الخصوص بإجمالى قيمة تقديرية للمشروع بلغت 7 ملايين جنيه على أن يتم الانتهاء منه خلال 12 شهرا، ومركز طبى بنها بإجمالى قيمة تقديرية للمشروع بلغت 7 ملايين جنيه على أن يتم الانتهاء منه خلال 12 شهرا، ومركز طبى كفر شكر بإجمالى قيمة تقديرية للمشروع بلغت 7 ملايين جنيه، على أن يتم الانتهاء منه خلال 12 شهرا، ومركز طبى الخراقانية بإجمالى قيمة تقديرية للمشروع بلغت 7 ملايين جنيه، على أن يتم الانتهاء منه خلال 12 شهرا، ومركز طبى قلما بإجمالى قيمة تقديرية للمشروع بلغت 7 ملايين جنيه، على أن يتم الانتهاء منه خلال 12 شهرا.

وتابع، أنه بلغت إجمالى استكمالات باقى المراكز الطبية بـ"أجهور وبهادة وميت حلفا وكفر حمزة" حوالى 13 ملايين جنيه، على أن يتم الانتهاء منها خلال 12 شهرا، وذلك نظرًا للحاجة الماسة لإنشاء هذه المراكز والوحدات لتقديم خدمة طبية متميزة وخدمة أبناء تلك المناطق، إلى جانب إنشاء مخازن للصيدلة ببنها بإجمالى 7 ملايين جنيه، ومركز خلوة عبد النبى بطوخ بإجمالى 3 ملايين جنيه.

واستطرد، أن الخطة تضمنت أيضًا تطوير وحدات صحية بـ"الشموت، ميت العطار، جزيرة الأحرار، والجعافرة، ومركز طبى أول الخانكة، وسندوة"، بإجمالى قيمة للمشروعات بلغت 6 ملايين جنيه، إلى جانب إحلال وتجديد مركزى طبى بـ"عرب العيايدة، ومركز طبى قها" بإجمالى قيمة تقديرية للمشروعين 10 ملايين جنيه، وأيضًا تجهيزات مراكز العبور الثلاث بحوالى 6 ملايين جنيه، وتجهيزات المعامل المشتركة ببنها بـ10 ملايين جنيه، وطلب 8 سيارات دوبل كابينة بـ15 مليون جنيه.