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وكيل الأوقاف: الوزارة تعمل على نشر الوعى المجتمعى وتصحيح المفاهيم الخاطئة

السبت، 28 يوليه 2018 09:21 ص
وكيل الأوقاف: الوزارة تعمل على نشر الوعى المجتمعى وتصحيح المفاهيم الخاطئة الشيخ جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت
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أشاد الشيخ جابر طايع وكيل أول وزارة الأوقاف المصرية رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، بدور الوزارة، فى نشر الوعى المجتمعى، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتبنى مشاريع تربوية واجتماعية من شأنها رفع المستوى الثقافى والفكرى والدينى بالشارع المصرى وبين المواطنين، ومجابهة قوى الشر وتفكيك الفكر المتطرف، ورجم شبهات المتطرفين بحقائق الإسلام وحججه الواضحة.

ولفت طايع خلال افتتاح مسجد الصحابة بالكرنك،  بحضور لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ورجال الأزهر والأوقاف، إلى دور الوزارة فى مواجهة التدين الشكلى والتشبث بظواهر النصوص دون فهم معانيها.

 

 

 

 


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