وكيل الأوقاف: الوزارة تعمل على نشر الوعى المجتمعى وتصحيح المفاهيم الخاطئة

كتب - إسماعيل رفعت

أشاد الشيخ جابر طايع وكيل أول وزارة الأوقاف المصرية رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، بدور الوزارة، فى نشر الوعى المجتمعى، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتبنى مشاريع تربوية واجتماعية من شأنها رفع المستوى الثقافى والفكرى والدينى بالشارع المصرى وبين المواطنين، ومجابهة قوى الشر وتفكيك الفكر المتطرف، ورجم شبهات المتطرفين بحقائق الإسلام وحججه الواضحة.

ولفت طايع خلال افتتاح مسجد الصحابة بالكرنك، بحضور لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ورجال الأزهر والأوقاف، إلى دور الوزارة فى مواجهة التدين الشكلى والتشبث بظواهر النصوص دون فهم معانيها.