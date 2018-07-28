وفد مصر باجتماع "المحامين العرب": لن نقبل بخرق ثوابت الاتحاد

رسالة بيروت : محمد السيد

أكد مجدى سخى وكيل نقابة المحامين المصريين والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، أن وفد مصر يتمسك بثوابت الاتحاد سواء المنصوص عليها فى القانون أو جرى العرف على تطبيقها منذ سنوات، والتى من بينها انعقاد الأمانة العامة بمقر الاتحاد بالقاهرة، مضيفًا أن تسمية الأمانة العامة محددة بنص القانون.

وأضاف مجدى سخى على هامش مشاركته في اجتماعات اتحاد المحامين العرب والمنعقد فى بيروت، أن خرق هذه الثوابت له معنى، متابعا:" من هنا جاء إصرار الوفد المصرى على التمسك بثوابت الاتحاد التى من بينها أن دولة المقر تعقد بها اجتماعات الأمانة العامة مرتين سنويا، كما أن اقتراح عقد الأمانة العامة قبل انعقاد المكتب فى أى دولة ينعقد فيها هو أيضا التفاف على القانون ولكسر ثوابت الاتحاد، ولا نعلم ما هو القادم من تفتيت الثوابت التى نصر الحفاظ عليها حتى يظل الاتحاد مؤديا لدوره، فضلا عن الحفاظ على دور مصر الرائد فى أعمال وأشغال الاتحاد".

وشدد مجدى سخى على أنهم متمسكين بمقر الاتحاد بمصر، ولن يقبلوا بنقله خارج مصر أو انعقاد أى اجتماع للأمانه العامة للاتحاد خارج دولة المقر، متابعا: "ادعاء الأمين العام بأن سبب انعقاد الأمانة العامة في بيروت جاء بعد عدم الحصول على تأشيرات لبعض الأعضاء لم نعلمه إلا فى اجتماع الأمانة العامة، ولم يتصل بنا أحد للحصول على تأشيرة، نقيب محامين مصر هو المعنى بالحصول على التأشيرات لأى زائر لاتحاد المحامين، ولم يطلب منه ذلك، ولم يطلب منه أى تدخل وهناك سوابق لنقابة محامين مصر منذ سنوات فى الحصول على كافة التأشيرات لكافة الزملاء وفى أسرع وقت ممكن، متابعا: "هذا الادعاء لا يسىء إلى نقابة مصر فقط بل يسىء إلى مصر كدولة رائدة فى العالم العربى، ولن نقبل بذلك".