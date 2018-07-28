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السبت، 28 يوليه 2018 02:34 ص
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وصول 30 مهاجرا إلى شاطئ إسبانى وفرارهم من الشرطة

السبت، 28 يوليه 2018 01:02 ص
وصول 30 مهاجرا إلى شاطئ إسبانى وفرارهم من الشرطة مهاجرون _ صورة أرشيفية
مدريد أ ش أ
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نزل أكثر من 30 مهاجرا غير شرعى، تلاحقهم الشرطة ، من قاربهم المطاطى على شاطئ إسبانى، الجمعة ثم تفرقوا سريعا واختفوا بين الكثبان الرملية وفى الغابات المحيطة.

وذكرت قناة "سكاى نيوز" الاخبارية أن المهاجرين، وصلوا إلى شاطئ قرب طريفة بعد عبور مضيق جبل طارق الذى يفصل المغرب عن أوروبا والذى أصبح ممرا أساسيا للمهاجرين.

وأظهرت لقطات مصورة المهاجرين وأغلبهم من الشبان وهم يلقون سترات النجاة على متن القارب لدى اقترابهم من الشاطئ ثم قفزوا من القارب نحو الشاطئ وبدأوا فى الركض وسط دهشة المصطافين.

وتقول بيانات وزارة الداخلية الإسبانية إن 17 ألف مهاجر تقريبا وصلوا إلى البلاد هذا العام وهو ضعف الرقم الذى وصل فى نفس الفترة من العام الماضى، وشهدت أعداد الوافدين بالبحر زيادة فى الأسابيع الماضية بسبب هدوء البحار.

 


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وصول 30 مهاجرا

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