وزير طالبانى سابق: المحادثات المباشرة مع الولايات المتحدة ستستمر

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أكد وزير المالية السابق فى حكومة طالبان معتصم آغا جان، اليوم السبت، عقد مفاوضات مباشرة مع وفد أمريكى فى العاصمة القطرية هذا الأسبوع.

ونقلت وكالة أنباء "بجفاك" الأفغانية عن معتصم آغا، قوله، إن المحادثات بشأن إنهاء الصراع المستمر منذ 17 عاما ستستمر على مستوى أعلى، وأضاف معتصم - الذى يعيش حاليا فى تركيا"- "التقى ممثلو طالبان السياسيون والمسئولون الأمريكيون فى قطر، ولم يشارك أى طرف ثالث فى المفاوضات".

وفى معرض تعليقه عن رفض الحركة إجراء محادثات مع الحكومة فى كابول، قال معتصم، إن حرب طالبان ضد الولايات المتحدة وليس الأفغان، مشددا على أن حركته تريد إنهاء "الغزو".