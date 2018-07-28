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السبت، 28 يوليه 2018 08:43 م
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وزير خارجية أمريكا يبحث مع نظيره التركى قضية القس المحتجز

السبت، 28 يوليه 2018 08:00 م
وزير خارجية أمريكا يبحث مع نظيره التركى قضية القس المحتجز وزير خارجية أمريكا مايك بومبيو
واشنطن (رويترز)
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية مايك بومبيو ونظيره التركى مولود تشاووش أوغلو بحثا اليوم السبت، قضية القس الأمريكى آندرو برانسون الذى صار احتجازه فى تركيا قضية ملحة بالنسبة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وصعدت إدارة ترامب حملتها للضغط على تركيا والتى تضمنت التهديد بفرض عقوبات من أجل إطلاق سراح برانسون بعدما أمرت محكمة الأسبوع الماضى بنقله من السجن ووضعه قيد الإقامة الجبرية بعد 21 شهرا من اعتقاله. ويحاكم القس حاليا فى اتهامات بالإرهاب.

وبرانسون، الذى ينحدر من نورث كارولاينا ويعمل فى تركيا منذ ما يزيد على 20 عاما، متهم بمساعدة جماعة تقول أنقرة إنها وراء تدبير محاولة انقلاب عسكرى فى عام 2016. ويواجه القس، الذى ينفى تلك الاتهامات، السجن لمدة تصل إلى 35 عاما فى حالة إدانته.  

 


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