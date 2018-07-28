وزير النقل: تطوير قطاع السكك الحديدية هدف رئيسى للوزارة

كتب رضا حبيشى

قام الدكتور هشام عرفات وزير النقل و اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي بتلبية دعوة شركة "بموبارديه" المتخصصة في صناعة قاطرات السكك الحديدة وذلك لزيارة مصنعها بمدينة كاسيل الألمانية وقام الوزيران أيضا بزيارة لمصنع ABC" " لمحركات القاطرات بمدينة "جنت" البلجيكية.

أكد "عرفات" خلال الجولة وفق بيان صحفى صادر عن وزارة النقل بالقاهرة أن تطوير قطاع السكك الحديدية في مصر هو هدف رئيسي من أهداف الوزارة والتي قطعت به شوطا كبيرا لتلبيه احتياجات المواطن حيث يتم تطوير وتحديث كافة عناصر المنظومة.

وأشار وزير النقل الى ان أحد أهم أهداف هذه الجولة هو بحث الشراكة مع شركات عالمية متخصصة نحو زيادة نسبة التصنيع المحلي في متطلبات هيئة السكك الحديدية خاصة مع نجاح الوزارة في الحصول على تمويل لتوريد وتصنيع ١٠٠ جرار سكك حديدية جديدة من البنك الأوربي للتنمية وإعادة الأعمار بتكلفة ٥.٨ مليار جنيه لصالح هيئة السكك الحديدية وسيتم طرح المناقصة الخاصة بها خلال الفترة القادمة.

وأضاف وزير النقل أن نجاح تعميق نسب التصنيع المحلى يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى من خلال عدة محاور منها نقل المعرفة الفنية وتوطين التكنولوجيا مما يتيح تراكم الخبرات فى مختلف المجالات حيث تتفق جميع دول العالم على أن نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا هما الأداة الأكثر فاعلية لتحقيق أهدافها.

وأكد العصار" خلال جولته علي استعداد شركات الإنتاج الحربي بالتعاون مع " بموبارديه و ABC" لتصنيع كافة احتياجات هذا القطاع لتلبيه احتياجات السوق المحلي والأفريقي ، مشيدا بما شاهده من إمكانيات تكنولوجيه لدي شركتي "بومبارديه و ABC ".

وخلال الزيارة تم الاتفاق علي قيام شراكة بين وزارة الإنتاج الحربي – من خلال شركاتها- وشركة "بومبارديه" وذلك لتنفيذ وتلبية مطالب وزارة النقل كذلك تم الاتفاق مع الشركتين لتوطين هذه التكنولوجيا المتقدمة في مصر.

وتهدف الشراكة بين "الإنتاج الحربي" و "بومبارديه" إلى تصنيع قاطرات السكك الحديدية وذلك من خلال مصنع 200 الحربي وشركات الإنتاج الحربي المتخصصة، كذلك إنشاء مركز صيانة لتجديد قاطرات السكك الحديدية وذلك لتلبية مطالب وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية ، كما تهدف الشراكة إلي زيادة إمكانية مركز الصيانة ليكون مركزا إقليميا لتصنيع وإصلاح القاطرات والمحركات لصالح الدول الإفريقية والعربية وكذلك التصنيع والإصلاح لصالح شركة "بومبارديه" لتلبية مطالب الدول الأوروبية .