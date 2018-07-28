وزير الدفاع يصدق على تأجيل تجنيد طلبة سياحة وفنادق جامعة بنى سويف

كتب زكى القاضى

صدق الفريق محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على تأجيل تجنيد طلبة سياحة وفنادق جامعة بنى سويف.

جاء ذلك وفق القرار رقم 131 لسنة 2018، المنشور بعدد الجريدة الرسمية الصادر صباح اليوم السبت.