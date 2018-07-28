الرئيسية أخبار عاجلة وزير الدفاع يصدق على تأجيل تجنيد طلبة سياحة وفنادق جامعة بنى سويف السبت، 28 يوليه 2018 11:00 ص الفريق محمد زكى - وزير الدفاع والإنتاج الحربى كتب زكى القاضى إضافة تعليق صدق الفريق محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على تأجيل تجنيد طلبة سياحة وفنادق جامعة بنى سويف. جاء ذلك وفق القرار رقم 131 لسنة 2018، المنشور بعدد الجريدة الرسمية الصادر صباح اليوم السبت. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. صور.. وزير الدفاع يزور عددا من مراكز التدريب ويلتقى الجنود المستجدين وأسرهم وزير الدفاع محمد زكى الجيش المصرى تاجيل المالية تبدأ تحصيل جنيه على الطرق السريعة لصالح منظومة التأمين الصحى الجديدة الرئاسة: 600 ألف سؤال من المواطنين لمبادرة أسأل الرئيس 5 مكاسب سياسية حول رفع القيود عن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر.. برلمانيون: يدعم العلاقات الاستراتيجية بين أمريكا والقاهرة.. يعكس قوة وثبات الدولة.. يوضح الاستقرار السياسى.. ويرسى مبدأ التعامل بالندية تحالف الشيطان يجتمع فى تركيا.. مصادر بالمعارضة: "أوكتار" تربطه علاقات مشبوهة بأيمن نور وقيادات الإخوان.. والسلطات التركية تقرر هدم فيلته بعد تهديده بنشر تسجيلات جنسية لقيادات العدالة والتنمية ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر محمد صلاح يصل مع ليفربول إلى ميتشيجان قبل مواجهة مانشستر يونايتد.. صور لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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