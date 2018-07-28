وزارة الدفاع الأفغانية: مقتل 16 مسلحا من "داعش" واعتقال 5 آخرين بإقليم ننجرهار

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أعلنت وزارة الدفاع ألأفغانية، اليوم السبت، مقتل 16 مسلحا من تنظيم "داعش" الإرهابى، واعتقال 5 آخرين مشتبه بهم خلال عمليات نفذتها القوات الأفغانية فى إقليم ننجرهار.

وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته قناة (طلوع) الأفغانية - أنه تم تنفيذ العمليات فى مناطق "ده يالا وآتشين ونازيان وشابارهار" بننجرهار، مضيفة أن القوات الأفغانية نفذت 12 عملية هجومية خلال الـ24 ساعة الماضية فى مناطق مختلفة بالبلاد.

وأوضح البيان، أنه تم تطهير العديد من القرى من المتمردين خلال العمليات التى نُفذت فى أقاليم "ننجرهار وكنر وغزنى وباكيتا وبكتيكا وأروزكان وغور وفارياب وبلخ وقندوز وهلمند"، وتم شن 14 ضربة جوية موجهة عبر البلاد، فيما لم يتم إدلاء مزيد من التفاصيل بشأن سقوط ضحايا مدنيين أو فى صفوف القوات الأمنية.