والد عهد التميمى: لن أمنع ابنتى من النضال ضد الاحتلال بعد خروجها من السجن

كتب أيمن رمضان

قال بسام التميمى، والد الفلسطينية الأسيرة عهد التميمى، إن ابنته ستستمر فى نضالها ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلى عقب خروجها من سجون الاحتلال الأحد المقبل، وتابع: "عهد ليست ملك نفسها بل ملك فلسطين وصاحبة القرار، ولن نضغط عليها ولن نمنعها من الاستمرار كمناضلة فى وجه الاحتلال".

وأضاف "التميمى"، أثناء مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال، عبر فضائية "DMC"، أن عهد رمز للفخر لأسرتها والشعب الفلسطينى، وهى تعى مسئوليتها تجاه قضيتها الوطنية.

وكانت مصلحة السجون فى جيش الاحتلال الإسرائيلى قد أعلنت عن الإفراج عن الطفلة الفلسطينية الأسيرة عهد التميمى يوم الأحد المقبل.