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هل يجوز الاشتراك فى الأضحية؟.. تعرف على رأى مركز الأزهر للفتوى

السبت، 28 يوليه 2018 01:20 ص
هل يجوز الاشتراك فى الأضحية؟.. تعرف على رأى مركز الأزهر للفتوى أضاحى - أرشيفية
كتب لؤى على
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هل يجوز الاشتراك فى الأُضْحِيَّة؟.. سؤال ورد لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، وجاء رد المركز كالآتى: فإنه يجوز الاشتراك فى الأُضْحِيَّة إذا كانت من الإبل أو البقر- ويلحق به الجاموس فقط -، وتجزئُ البقرة أو الجملُ عن سبعة أشخاص؛ لما روى عَنْ جَابِرٍ رضى الله عنه قَالَ: «نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ، مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْبَدَنَةَ، عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ، عَنْ سَبْعَةٍ» (أخرجه ابن ماجه وإسناده صحيح على شرط مسلم).
 
 
ولما رُوي عَنْه –أيضًا- رضى الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْجَزُورُ عَنْ سَبْعَةٍ» (أخرجه أبو داود وإسناده صحيح على شرط مسلم).. وَالْجَزُورَ: البعير.  

 


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