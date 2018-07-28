هل يجوز الاشتراك فى الأضحية؟.. تعرف على رأى مركز الأزهر للفتوى

هل يجوز الاشتراك فى الأُضْحِيَّة؟.. سؤال ورد لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، وجاء رد المركز كالآتى: فإنه يجوز الاشتراك فى الأُضْحِيَّة إذا كانت من الإبل أو البقر- ويلحق به الجاموس فقط -، وتجزئُ البقرة أو الجملُ عن سبعة أشخاص؛ لما روى عَنْ جَابِرٍ رضى الله عنه قَالَ: «نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ، مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْبَدَنَةَ، عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ، عَنْ سَبْعَةٍ» (أخرجه ابن ماجه وإسناده صحيح على شرط مسلم).

ولما رُوي عَنْه –أيضًا- رضى الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْجَزُورُ عَنْ سَبْعَةٍ» (أخرجه أبو داود وإسناده صحيح على شرط مسلم).. وَالْجَزُورَ: البعير.