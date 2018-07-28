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السبت، 28 يوليه 2018 02:00 م
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لمواجهة إيران..

نيويورك تايمز: إدارة ترامب تسعى لإنشاء تحالف عربى مع دول الخليج ومصر والأردن

السبت، 28 يوليه 2018 01:38 م
نيويورك تايمز: إدارة ترامب تسعى لإنشاء تحالف عربى مع دول الخليج ومصر والأردن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد
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كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مسئولين عرب وأمريكيون، أن إدارة ترامب تمضى سرا فى محاولة لإنشاء تحالف عربى مع دول الخليج ومصر والأردن لمواجهة توسع إيران فى المنطقة.
 
 وقالت مصادر للصحيفة، إن البيت الأبيض يريد أن يرى تعاونا أكثر عمقا بين الدول فى الدفاع الصاروخى والتدريب العسكرى ومكافحة الإرهاب وقضايا أخرى مثل تعزيز العلاقات الاقتصادى الإقليمى والروابط الدبلوماسية.
 
  
 وتأمل الإدارة الأمريكية أن هذه المحاولة التى تعرف باسم " التحالف الإستراتيجى للشرق الأوسط" ربما يتم مناقشتها فى قمة مقررة فى واشنطن يومى 12 و13 أكتوبر للمقبل، بحسب ما ذكرت مصادر عديدة.
 
 
 وقد أكد البيت الأبيض، على أنه يعمل على مفهوم التحالف مع الشركاء الإقليميين الآن وأن الأمر مستمر منذ عدة أشهر.
 
 
وأثار المسئولون السعوديون فكرة اتفاق أمنى قبل زيارة ترامب العام الماضى للملكة السعودية التى أعلن فيها عن اتفاقيات سلاح كبرى، إلا أن مقترح التحالف لم يطرح، وفقا للمصادر الأمريكية.
 
 
وقالت مصادر من الدول العربية المعنية، إنهم على علم المحاولات الجديدة لتشيط الخطة.
 
 
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومى بالبيت الأبيض، إن التحالف الاستراتيجى للشرق الأوسط سيكون حصنا ضد العدوان والإرهاب والتطرف الإيرانى وسيحقق الاستقرار فى الشرق الأوسط.

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