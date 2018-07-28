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نيابة كرداسة: خلافات سابقة السبب فى تزوير متهمين تقريرا طبيا ضد جارهم

السبت، 28 يوليه 2018 02:00 ص
نيابة كرداسة: خلافات سابقة السبب فى تزوير متهمين تقريرا طبيا ضد جارهم محكمة - أرشيفية
كتب سليم على
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كشفت تحقيقات نيابة مركز إمبابة وكرداسة أن تحريات المباحث كشفت قيام المتهمين - ربة منزل وشقيقها - بتزوير تقرير طبى ضد جارهما بهدف الانتقام منه لوجود خلافات سابقة.

 

تحقيقات مصطفى خليفة، وكيل النيابة، كشفت عن تلقى مركز كرداسة بلاغًا من ربة منزل تدعى "ع.ن.ا" وشقيقها "م.ن"، يتهمان فيه جارهما "أ.ف" بالتعدى عليهما بالضرب وإصابة "م.ن" بنزيف بالمخ، وقدما تقريرًا طبيًا صادرًا من أحد المستشفيات الحكومية يفيد بذلك.

 

وأشارت التحقيقات إلى أن ضابط الشرطة المسئول عن تحرير المحضر وإرفاق التقرير بالمحضر المحرر لاحظ أن هناك أخطاء فى كلمة نزيف بالمخ، كتبت بإضافة الواو "الموخ"، ما دفعه للشك فى صحة التقرير، وعلى الفور قام بإجراء التحريات اللازمة التى ثبت من خلالها أن الأشقاء الاثنين على خلاف مع جارهما، فقررا الانتقام منه فتوجها إلى المستشفى وزورا تقريرا طبيا ضد المجنى عليه، فتم إخطار النيابة العامة التى أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين.

 

وأضافت التحقيقات أن المتهمين أنكرا تزويرهما للتقرير، ولكن التحريات جاءت لتؤكد عم صحة روايتهما، وقرر قاضى المعارضات تجديد حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتزوير تقرير طبى ضد جارهم.


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