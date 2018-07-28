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نيابة أمن الدولة تصرح لمتهم بقضية الألتراس لتشييع جثمان والده

السبت، 28 يوليه 2018 03:49 م
نيابة أمن الدولة تصرح لمتهم بقضية الألتراس لتشييع جثمان والده أولتراس أهلاوى-أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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صرحت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم أحمد زهرة، عضو بألتراس أهلاوي، والمحبوس احتياطيا على خلفية التحقيقات فى أحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلى ونادى مونانا الجابونى باستاد القاهرة، بالخروج من محبسه لحضور تشييع جثمان والده ومراسم الدفن والعزاء. 
 
كان عدد من أعضاء رابطة الألتراس توجهوا إلى المدرج الذي يعلو مقصورة الصحفيين، وهو مكان غير مخصص للجماهير، لتنشب مشادات مع أفراد الأمن تتحول إلى سباب وهتافات معادية، ثم اشتباكات بعدما أشعل أفراد الألتراس الشماريخ وخلع كراسي المدرجات.
 
وألقت أجهزة الأمن ا القبض عليهم  عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى الاستاد لحضور مباراة الأهلي مع مونانا الغابوني في الدور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التي حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم.
 
 

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