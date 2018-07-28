ننشر أجندة اليوم الأول للمؤتمر الوطنى السادس للشباب بحضور الرئيس السيسى

كتب محمد تهامى زكى

نشرت الصفحة الرسمية لمؤتمر الشباب عبر فيس بوك، جدول فعاليات اليوم الأول اليوم الأول للمؤتمر الوطنى السادس للشباب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ينطلق المؤتمر الدورى السادس للشباب 2018 بجامعة القاهرة وهى "قبة العلم" والتى اختارها الرئيس لإعلان الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم وبناء الإنسان المصرى باعتبارها الرمز الأبرز للعلم والتعلم فى مصرنا الحبيبة، وبحضور 3000 مدعو، وهو ما يجعله المؤتمر الوطنى الأكبر من حيث عدد الحضور.

ويبحث مؤتمر الشباب السادس من داخل جامعة القاهرة، استراتيجية تطوير التعليم ورؤية الدولة لتطبيق منظومة التعليم الجديدة.