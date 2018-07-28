نقابة المعلمين تتسلم 7 أفدنة لبناء مدينة سكنية للأعضاء بأسوان الجديدة

قال ياسين عبد الصبور نقيب المعلمين بأسوان، عضو مجلس النواب، إن جمعية إسكان المعلمين المشهرة باسم النقابة الفرعية للمعلمين بأسوان، حصلت على القطعة رقم (4) بمسطح 7.2 فدان بمشروع تخطيط 48 فدانا بمدينة أسوان الجديدة، وذلك من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

وأكد "عبدالصبور"، فى بيان، على أن ذلك جاء نتيجة جهود مضنية بالتعاون ما بين النقابة العامة برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، والنقابة الفرعية للمعلمين بأسوان.

وأشار نقيب المعلمين بأسوان، إلى أن النقابة الفرعية ستبدأ فى إجراءات بناء المدينة السكانية للمعلمين على أحدث التقنيات الحديثة وتشمل العمارات السكنية وحدائق لأسر وعائلات المعلمين وحمام للسباحة وملاعب رياضية وترفيهية للأطفال.