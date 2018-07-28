نقابة الأطباء: نتواصل مع "صحة البرلمان" لزيادة بدل العدوى

كتبت آية دعبس

قال الدكتور أسامة عبد الحيى، وكيل النقابة العامة للأطباء، إن النقابة تتواصل مع عددا من أعضاء لجنة الصحة، بمجلس النواب، وذلك للمطالبة بزيادة بدل العدوى، بدلا من 19 جنيها، ليصبح يتراوح من ألف إلى 3 آلاف جنيه.

وأوضح عبد الحى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن، لعرض خطوات النقابة لدعم دعوى زيادة بدل العدوى، أن النقابة أرسلت خطاب لرئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، لزيادة البدل ليتراوح من ألف إلى 3 آلاف جنيه، حسب درجة التعرض للعدوى، قائلا: "نأمل فى وجود استجابة خلال الفترة المقبلة".