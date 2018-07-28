نساء يتهمن رئيس مجلس إدارة شبكة "سى بى اس" الأمريكية بالتحرش

نيويورك (أ ف ب)

تتهم ست نساء نشرت مجلة "ذى نيويوركر" شهادتهن الجمعة، رئيس مجلس ادارة شبكة "سى بى اس نيوز" الأمريكية، ليسلى مونفس بالتحرش الجنسي، فى وقائع جرت على مدى عقود على ما يبدو.

وقالت اربع من هؤلاء النسوة ان هذا الممثل السابق لامسهن وحاول تقبيلهن بالقوة. وتحدثت ثلاث منهن بدون اخفاء وجوههن.

وتعود اقدم الوقائع الى منتصف ثمانينات القرن الماضى وهى فترة لم يكن مونفس قد انضم خلالها الى "سى بى اس" التى دخل اليها فى 1995. اما احدث الوقائع فتعود الى مطلع الالفية الثالثة، ويؤكد عدد من الضحايا انهن واجهن تهديدات من مونفس بعدما رفضن عروضه وانهن عوقبن مهنيا.

واعترف رئيس مجلس ادارة "سى بى اس" الذى يبلغ من العمر اليوم 68 عاما، فى بيان سلم الى وكالة فرانس برس بانه عرض "منذ عقود" على نساء اقامة علاقات وهو امر "يشعر باسف كبير حياله". لكنه اكد انه لم يرتكب اى تحرش جنسي.

واضاف "كنت ادرك دائما ان لا تعنى لا وتمسكت بهذا المبدأ"، مشددا على انه لم يستخدم "يوما موقعى لاتسبب باذى للمسيرة المهنية لاى شخص او لعرقلتها".

وقالت المجلة انه الى جانب مونفس، كانت هناك فى "سى بى اس" ثقافة غض النظر التى تشجع على التحرش الجنسى، وفى بيان لفرانس برس، قالت الشبكة ان الصورة التى رسمت لها فى المقال لا تتطابق مع الواقع الذى يؤكد انها شركة "تعامل موظفيها البالغ عددهم عشرات الآلاف باحترام وبشكل لائق".