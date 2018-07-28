نائب الرئيس الأمريكى يجتمع مع رئيس وزراء إثيوبيا ويشيد بالإصلاحات

واشنطن (رويترز)

قال البيت الأبيض، فى بيان إن نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، اجتمع مع رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، يوم الجمعة وأشاد "بجهود الإصلاح التاريخية" التى قام بها منذ توليه السلطة فى أبريل.

وقال البيان إن بنس أشار إلى جهود أبى فى "تحسين احترام حقوق الإنسان وإصلاح بيئة الأعمال وتحقيق السلام مع إريتريا"، وأضاف "شدد الزعيمان على قيم بلادهما المشتركة والتزامهما ببناء شراكة أقوى فى المستقبل".

ومنذ أن تولى أبى السلطة، بدأت إثيوبيا إصلاحات شملت الإفراج عن سجناء سياسيين وتخفيف سيطرة الدولة على الاقتصاد وصنع السلام مع إريتريا المجاورة بعد عقدين من العداء.