"موانئ البحر الأحمر" تعلن عن ارتفاع إيراداتها لـ1.95 مليار جنيه فى 2018

كتب رضا حبيشى

أعلن اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر تحقيق إيرادات خلال العام المالى 2017/2018 بلغت 1.95 مليار جنيه مقابل 1.3 مليار جنيه خلال العام المالى السابق، لافتًا إلى أن إيرادات الهيئة ارتفعت خلال العام المالى المنتهى بمقدار 650 مليون جنيه بسبب مشروعات التطوير التى نفذتها الهيئة وافتتحتها بالموانئ التابعة لها.

وأضاف رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن صافى الأرباح المحققة خلال العام المالى 2017/2018 وصلت إلى 750 مليون جنيه بزيادة 32% عن المستهدف تحقيقه بالموازنة، والذى كان يبلغ 565 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الهيئة حققت 133 مليون جنيه زيادة فى أرباحها عن المستهدف تحقيقه خلال العام المالى المنتهى.

وأكد رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر تحقيق 853 مليون جنيه زيادة عن المستهدف تحقيقه فى إيرادات الهيئة، حيث كان مستهدف تحقيق إيرادات خلال 2017/2018 قدرها 1.097 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الطفرة والقفزة الجديدة فى إيرادات الهيئة تحققت خلال العام المالى المنتهى بفضل المشروعات الجديدة التى تم تنفيذها فى موانئ الغردقة وسفاجا ونويبع.

وأوضح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أن الهيئة نفذت مشروعًا لتطوير ميناء سفاجا بتكلفة 510 ملايين جنيه، حيث ساهم مشروع التطوير فى زيادة مساحة الميناء بنسبة 185%، حيث وصلت مساحة الميناء بعد التطوير إلى 825 ألف متر، لافتًا إلى أن أعمال التطوير تضمنت إنشاء محطة ركاب جديدة بطاقة استيعابية 1.3 مليون راكب سنويًا ومساحة إجمالية 12 ألف متر مربع بزيادة قدرها 156% عن مرحلة قبل التطوير.

ولفت رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أن أعمال التطوير شملت ساحات لانتظار السيارات، حيث ضمت إنشاء محطة لسيارات التربتيك بطاقة استيعابية 30 ألف سيارة سنويًا على مساحة 16500 متر مربع مزودة بساحات انتظار للسفر والوصول منفصلة، مع إنشاء ساحات تخزينية للبضائع بمساحات منفصلة داخل أسوار معدنية على مساحة إجمالية 110 آلاف متر مربع.

وأشار رئيس هيئة موانئ البحر، إلى أن مشروعات التطوير التى نفذتها الهيئة شملت إنشاء محطة للركاب بمدينة سفاجا على مساحة 68 ألف متر مربع تكفى لاستيعاب 400 ألف راكب من المغادرين سنويًا، وتتضمن صالات مكيفة لاستقبال الركاب ومبنى إدارى لخدمات الركاب ومبنى لمكاتب السياحة وشركات الحجز لتقديم الخدمات ومطاعم وكافيتريات.

وأفاد رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إلى أنه تم إنشاء محطة جديدة للركاب فى ميناء الغردقة، كما تم إنشاء محطة انتظار الركاب والسيارات بمدينة الغردقة بمساحة 23 ألف متر مربع بتكلفة حوالى 70 مليون جنيه تم تنفيذها على ثلاث مراحل فى مدة زمنية 12 شهرًا، وتتضمن مبنى إداريًا ومحلات وفندقًا بمساحة 1800 متر مربع، كما تم إنشاء محطة للركاب وساحات لانتظار الشاحنات بميناء نويبع أيضًا، لافتًا إلى أن هذه المشروعات ساهمت فى زيادة إيرادات الهيئة خلال العام المالى المنتهى، وأن حسن إدارة موارد الهيئة من خلال الاتجاه إلى الشراكة مع القطاع الخاص رفع من إيرادات الهيئة.