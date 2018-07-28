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مواطنون يطاردون عاطلين لشروعهما فى سرقة حقيبة شاب بأبو النمرس

السبت، 28 يوليه 2018 11:39 ص
مواطنون يطاردون عاطلين لشروعهما فى سرقة حقيبة شاب بأبو النمرس مديرية أمن الجيزة
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطلين، لاتهامهما بمحاولة سرقة حقيبة من شاب بأبو النمرس، والتسبب فى إصابته أثناء الشروع فى سرقته، حيث طاردهما الأهالى وتمكنوا من ضبطهما وتلقينهما علقة ساخنة قبل تسليمهما لرجال المباحث.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد ضبط شخصين لشروعهما فى سرقة حقيبة شاب بأبو النمرس، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن عاطلين يستقلان دراجة بخارية، حاولا خطف حقيبة شاب، إلا أنهما فشلا فى سرقتها وتسببا فى إصابة الشاب.

وتوصلت التحريات إلى أن المجنى عليه استغاث بالأهالى الذين طاردوا المتهمين، وتمكنوا من ضبطهما، حيث اعتدوا عليهما بالضرب، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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