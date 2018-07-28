منغوليا تمنع طائرة تركية من الاقلاع للاشتباه بوجود مخطوف على متنها

(أ ف ب)

منعت سلطات منغوليا طائرة يشتبه بأنها تابعة لسلاح الجو التركى من الاقلاع، الجمعة بعد أن قال شهود إن على متنها تركيا مخطوفا، تشتبه انقرة فى ارتباطه بجماعة فتح الله جولن. التى تعتبرها ارهابية.

فى الاسابيع الاخيرة نفذت الاستخبارات التركية عمليات خارج البلاد ضد اشخاص مرتبطين بالداعية فتح الله جولن المقيم فى الولايات المتحدة والذى تتهمه انقرة بالوقوف وراء تحركات الجيش فى 2016.

وصباح الجمعة امسك خمسة رجال بفيصل اكجاى من امام منزله فى اولان باتور عاصمة منغوليا ووضعوه فى حافلة صغيرة، بحسب ما روى اصدقاؤه وشهود عيان.

واكجاى (50 عاما) يعمل مديرا لمدرسة فى منغوليا يُعتقد انها مرتبطة بجولن، وهو ما نفاه المدرسون فى معرض ردهم على اسئلة وكالة فرانس برس، وعندما لم يحضر اكجاى الى عمله، قامت عائلته واصدقاؤه بابلاغ الشرطة.

فى هذه الاثناء احضر الخاطفون اكجاى الى مطار جنكيز خان الدولى حيث حطت طائرة ركاب صغيرة قرابة الساعة الواحدة بعد الظهر (05:00 ت ج).

ويشغّل سلاح الجو التركى الطائرة التى تحمل رحلتها الرقم تى تى 4010، بحسب بيانات موقع تعقّب الرحلات "فلايترادار24".