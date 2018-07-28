ممثل لبنان فى اجتماع "المحامين العرب": مصر حاضنة لكافة فعاليات الأشقاء

رسالة بيروت : محمد السيد

أكد المحامى اللبنانى معين غازى الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، أن ما حدث باجتماع الأمانة العامة ببيروت من إدعاء البعض أن الأعضاء لم يحصلوا على موافقة لدخول مصر لانعقاد الاجتماع بها لا يمت للحقيقة بصلة، مضيفًا أن "مصر عودت الأشقاء العرب على احتضانها لكافة الفعاليات وأنه معروف عنها مساعيها الدائمة لحل كل المشاكل العربية".

وأضاف معين غازى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش مشاركته فى اجتماع الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب ببيروت، أن ما ورد على لسان بعض الأشخاص بشأن عدم الحصول على تأشيرات عار عن الصحة، وهدفه تعكير علاقة مصر بأشقائها العرب، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يثبت أن أحد قد تقدم بطلب الدخول إلى مصر ورفض طلبه.

ويذكر أن ناصر حمود الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، أكد أن نقل اجتماع الأمانة العامة للاتحاد لانعقاده فى بيروت جاء بعد تعذر دخول الأعضاء مصر ولعدم وجود تأشيرات لهم، مضيفًا أنه تم مخاطبة وزارة الخارجية المصرية والجهات المعنية بشأن التأشيرات للأعضاء ولكنهم لم يتلقوا أى رد.

وأضاف حمود، خلال كلمة له فى الاجتماع الذى تعقده الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب فى بيروت، أن الاجتماع للأمناء المساعدين، ولكن بعض النقباء طالبوا بالحضور، حيث سيمثلون زملائهم فى الاجتماع.