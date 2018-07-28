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مفاوض فرنسى لـ"تايمز": سيف الإسلام القذافى يستطيع توحيد الليبيين

السبت، 28 يوليه 2018 11:54 ص
مفاوض فرنسى لـ"تايمز": سيف الإسلام القذافى يستطيع توحيد الليبيين سيف الإسلام القذافى
كتبت رباب فتحى
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اهتمت صحيفة "التايمز" البريطانية بتسليط الضوء على تطورات الوضع السياسى فى ليبيا، وقالت تحت عنوان "ابن القذافى الرجل الذى سيوحد ليبيا"، إنه بعد سبعة أعوام على الإطاحة بحكم العقيد معمر القذافي فى انتفاضة دعمها "الناتو" حلف شمال الأطلسى، برز نجم ابنه سيف الإسلام باعتباره الرجل الذى يستطيع إرساء السلام مرة أخرى فى البلاد. 
 
ونقلت الصحيفة عن المفاوض الفرنسي المستقل جون-ايفيس أوليفييه المنخرط فى جهود المصالحة الليبية قوله إن ابن العقيد القذافى برز فى إطار الجهود المبذولة، لإعادة توحيد ليبيا، وسيترشح على الأرجح فى منصب الرئيس فى الانتخابات المقبلة، واصفا إياه بأنه "رمزا للمصالحة". 
 
وأضاف أوليفييه، وفقا لأجزاء من التقرير نشرها موقع "بى بى سى عربى": "لا نناقش السياسة لكنه يمرر إلى رسائل إنه يريد إجراء انتخابات، وهو مقتنع بأنه إذا خاض الانتخابات سيكون هناك مليونا من القذافيين وراءه، وبالتالى سيفوز".
 
 

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