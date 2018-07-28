مصرع 7 أشخاص فى انهيارات أرضية شمال تايلاند

بانكوك (رويترز)

قال مسؤول فى تايلاند إن انهيارات أرضية وقعت فى شمال البلاد بسبب هطول الأمطار الغزيرة لعدة أيام وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص اليوم السبت، وفقدان شخص.

وقال براسيت دوساديونج وهو مسؤول أمنى محلى لرويترز، إن كل القتلى كانوا يعيشون فى منطقة بو كلوا الجبلية فى إقليم نان حيث تسببت الانهيارات الأرضية أيضا فى إلحاق أضرار بمنازل وطرق.

وأضاف "حدث الأمر بسبب هطول الأمطار الغزيرة لما يقرب من أسبوعين، وحذرنا الناس من مثل تلك الانهيارات الأرضية لكننا لم نتوقع أن تكون بهذا الحجم".

وتحدث الانهيارات الأرضية والفيضانات فى تايلاند عادة فى فترة الموسم المطير من مايو وحتى نوفمبر.

وتسببت فيضانات واسعة النطاق فى 2011 فى مقتل أكثر من 900 شخص وتسببت فى فترات توقف كبيرة فى القطاع الصناعى وعرقلت النمو الاقتصادى.