video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 يوليه 2018 02:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 7 أشخاص فى انهيارات أرضية شمال تايلاند

السبت، 28 يوليه 2018 01:45 م
مصرع 7 أشخاص فى انهيارات أرضية شمال تايلاند انهيار أرضى
بانكوك (رويترز)
إضافة تعليق

قال مسؤول فى تايلاند إن انهيارات أرضية وقعت فى شمال البلاد بسبب هطول الأمطار الغزيرة لعدة أيام وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص اليوم السبت، وفقدان شخص.

وقال براسيت دوساديونج وهو مسؤول أمنى محلى لرويترز، إن كل القتلى كانوا يعيشون فى منطقة بو كلوا الجبلية فى إقليم نان حيث تسببت الانهيارات الأرضية أيضا فى إلحاق أضرار بمنازل وطرق.

وأضاف "حدث الأمر بسبب هطول الأمطار الغزيرة لما يقرب من أسبوعين، وحذرنا الناس من مثل تلك الانهيارات الأرضية لكننا لم نتوقع أن تكون بهذا الحجم".

وتحدث الانهيارات الأرضية والفيضانات فى تايلاند عادة فى فترة الموسم المطير من مايو وحتى نوفمبر.

وتسببت فيضانات واسعة النطاق فى 2011 فى مقتل أكثر من 900 شخص وتسببت فى فترات توقف كبيرة فى القطاع الصناعى وعرقلت النمو الاقتصادى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تايلاند تشجب إجراء وكالات أنباء عالمية مقابلات حصرية مع أطفال الكهف

أطفال كهف تايلاند يؤدون الصلاة شكرا وتأبينا لغواص ساعد فى إنقاذهم

أطفال كهف تايلاند يحملون صورة الغطاس المتوفى أثناء محاولة إنقاذهم بمؤتمر صحفى

تايلاند

اخبار تايلاند

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

التعليم العالى: إعلان تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الإثنين

التعليم العالى: إعلان تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الإثنين

للمرة الثانية خلال فترة حكمه.. الرئيس السيسى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.. ترأس المجلس بأسبوع شباب الجامعات بالإسماعيلية 2015.. وقاعة لطفى السيد تحتضن مجلس اليوم لتاريخها ودور صاحبها فى تأسيس الجامعة

للمرة الثانية خلال فترة حكمه.. الرئيس السيسى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.. ترأس المجلس بأسبوع شباب الجامعات بالإسماعيلية 2015.. وقاعة لطفى السيد تحتضن مجلس اليوم لتاريخها ودور صاحبها فى تأسيس الجامعة

مؤتمر الشباب فى عيون البرلمان.. النواب: يؤكد حرص الرئيس على التواصل الدائم وخلق كوادر شبابية جديدة.. اختيار جامعة القاهرة يؤكد اهتمامه بالعلم.."لجنة الشباب": ننتظر منظومة تطوير التعليم وآلية بناء الإنسان المصرى

مؤتمر الشباب فى عيون البرلمان.. النواب: يؤكد حرص الرئيس على التواصل الدائم وخلق كوادر شبابية جديدة.. اختيار جامعة القاهرة يؤكد اهتمامه بالعلم.."لجنة الشباب": ننتظر منظومة تطوير التعليم وآلية بناء الإنسان المصرى

الاهلي يتطلع لاستعادة "الغزو" الكروي الأفريقي أمام تاونشيب في جبروني..اليوم

الاهلي يتطلع لاستعادة "الغزو" الكروي الأفريقي أمام تاونشيب في جبروني..اليوم

اللولى والفيونكة موضة ما بتنتهيش.. 5 اكسسوارات لتزيين الشعر اختارى منها

اللولى والفيونكة موضة ما بتنتهيش.. 5 اكسسوارات لتزيين الشعر اختارى منها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة