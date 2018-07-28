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السبت، 28 يوليه 2018 10:57 ص
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مصرع 37 شخصا بسبب الأمطار الموسمية فى الهند

السبت، 28 يوليه 2018 10:23 ص
مصرع 37 شخصا بسبب الأمطار الموسمية فى الهند فيضانات فى الهند - أرشيفية
أ ش أ
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أعلن مسئولون هنود، اليوم السبت، مقتل 37 شخصا على الأقل خلال الأسبوع الماضى جراء الأمطار الموسمية التى أدت إلى انهيار المنازل وغمرت مياهها مساحات شاسعة من الأراضى فى شمال البلاد.

وذكرت شبكة (إيه بى سى) نيوز الإخبارية الأمريكية، أن خبراء الطقس يتوقعون هطول المزيد من الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة على ولاية "أوتار براديش" المكتظة بالسكان، وقال متحدث باسم الحكومة الهندية أوانيش أوستى، إن أغلب الضحايا لقوا مصرعهم، أمس الجمعة، فى مدينة "أغرة" بولاية أوتار براديش، حيث يقع المعلم السياحى الشهير "تاج محل"، مشيرا إلى أن أربعة أفراد من أسرة واحدة لقوا مصرعهم إثر انهيار منزلهم.

كما أوضح مسئول آخر، أن الأمطار دمرت سورا خارجيا على حدود قلعة "فتح بور سيكرى" التى يرجع تاريخها للقرن السادس عشر غربى مدينة "أغرة"، ولكن الأثر الرئيسى لم تلحق به أية أضرار، مضيفا أن السلطات أغلقت المدارس اليوم فى المنطقة التى تم إصدار تحذير لها من سقوط مزيد من الأمطار.


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